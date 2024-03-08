В Вашингтоне считают, что Москва пыталась использовать эти компании для получения дополнительных доходов из-за рубежа и для продвижения своих интересов в Африке, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США ввели санкции против двух организаций – одна из них является российской и другая зарегистрирована в Центральноафриканской Республике – за их содействие «злонамеренной активности» Москвы в ЦАР.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, распространенном в пятницу.

Под санкции попали компании Bois Rouge и «Брокер эксперт».

В сообщении говорится, что они получали финансовую выгоду от незаконной добычи природных ресурсов и оказывали материальную и финансовую поддержку ЧВК Вагнера и другим организациям, связанным с основателем частной военной компании Евгением Пригожиным.

Пригожин погиб в августе 2023 года в авиакатастрофе, случившейся на его пути из Москвы в Санкт-Петербург.

«Россия пыталась использовать эти компании, связанные с “Вагнером”, как для получения дополнительных доходов из-за рубежа, так и для продвижения своих интересов в Африке – зачастую в ущерб принимающим странам, их институтам и гражданам», – заявил заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В сообщении Госдепартамента говорится, что введение санкций «отражает твердое намерение США помешать пагубному и дестабилизирующему присутствию “Группы Вагнера” в Африке».

«Мы будем и дальше использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы лишить [президента России Владимира] Путина возможности вооружать и оснащать свою военную машину», – говорится в сообщении Госдепартамента.