В ходе продолжающейся военной агрессии России на улицах украинских городов все чаще звучат призывы помощи со стороны родственников военнопленных, пострадавших от российской армии. Сотни и тысячи матерей и жен, ищут своих близких — пропавших без вести военнослужащих. Они все еще надеются, что их родные живы и находятся в плену на оккупированных территориях или в самой России.

Одной из таких матерей является Люся Косенко, активистка из Одессы. Она уже второй год ищет своего 26-летнего сына Дмитрия, который отважился взять в руки оружие и защищать свою страну, несмотря на возможность уехать за границу к своему отцу, проживающему в Израиле. Чолак Дмитрий Викторович – Военный билет

Люся уверена, что ее сын находится в плену. В прошлом году украинские военные сообщили о его гибели, но Люся не хочет сдаваться и продолжает верить в то, что ее сын может быть жив. Она также помогает другим матерям, столкнувшимся с таким же горем: активно участвует в волонтерской деятельности в зонах боевых действий и призывает к поддержке, делясь своей и историями других матерей.

Украинка надеется, что медиа поддержка и активное участие общественности помогут сделать ее историю более известной и, возможно, приведут к тому, что она сможет найти своего сына. Каждый день Люся Косенко смотрит на портрет и личные вещи сына Дмитрия, надеясь на его возвращение.

По мере ухудшения ситуации в стране усложняется и поиск информации о судьбе пропавших, поэтому Люся и другие матери все чаще участвуют в митингах, чтобы обратить внимание на свои истории и требования. Они настойчиво объясняют, что помощь от властей часто оказывается недостаточной, и требуют получение информации. Несмотря на все сложности, они продолжают бороться за своих близких и мечтают о мире и возможности вернуться к нормальной жизни.

Каждая история матерей, таких как Люся, — это не только личная трагедия, но и отражение коллективной боли, которая охватывает страну. Их голоса требуют быть услышанными, а их надежда на возвращение родных служит напоминанием о том, что война приносит страдания не только бойцам, но и их семьям.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com