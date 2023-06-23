В Москве появилась военная техника после заявления основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина о намерении “остановить зло, которое несет военное руководство страны”. По его словам, министерство обороны нанесло удар по позициям наемников, хотя Минобороны отрицает эту информацию.

В социальных сетях и телеграм-каналах начали появляться видео, на которых запечатлены БТРы на центральных улицах Москвы. Эти записи вызвали широкий резонанс и привлекли внимание общественности.

Официальные источники не подтверждают причастность министерства обороны к этим событиям, однако, известно, что войска Евгения Пригожина блокировали Ростов-на-Дону, а ранее сообщалось о попытке военного мятежа в России.