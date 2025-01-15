В начале января 31-летний Тимур Пралиев был задержан сотрудниками Пограничной службы США недалеко от приграничного города Рим, штат Техас, после того, как он пересек реку Рио-Гранде. Пограничникам он заявил, что является гражданином Казахстана.

При себе у него оказались два паспорта – казахский и российский – и деньги в размере $4000 и 60 000 песо (примерно $2900), а в его рюкзаке пограничники обнаружили квадрокоптер.

На допросе он признался, что является членом ЧВК “Вагнер” и гражданином Казахстана. Задержанный предстал перед судом в Мак-Аллене, штат Техас. Во вторник, 7 января, ему было предъявлено обвинение в федеральном преступлении: намеренный незаконный въезд в США. Пралиев признал свою вину.

Остается неясным, в чем именно заключалась деятельность Пралиева в ЧВК “Вагнер” и что было причиной перехода американской границы вместе с дроном. Как сообщает Радио Свобода, примерно в середине декабря Пралиев был удостоен звания ветерана боевых действий.

Судья постановил, что Пралиев виновен в предъявленных ему обвинениях, и назначил ему наказание в виде лишения свободы (обвиняемому было зачтена время, проведенное в ожидании суда) и к штрафу в $10. Когда его спросили, хочет ли он что-то сказать, он ответил: “Нет”.

Судья США постановил, что Пралиев должен оставаться под стражей в федеральном учреждении, сообщает местная газета Valley Central. Текущее его местонахождение неизвестно.

Группа “Вагнер” – негосударственное вооруженное формирование, его деятельность связывают с российским правительством. С 2014 года ЧВК «Вагнер» действовала на территории Украины, Сирии и Африки. ЧВК имела на вооружении тяжёлую технику, артиллерию и военную авиацию.

В 2023 году Департамент финансов США признал ЧВК “Вагнер” транснациональной преступной организацией в связи с участием в войне в Украине, массовыми казнями, изнасилованиями, похищением детей и физическими издевательствами в ЦАР и Мали.