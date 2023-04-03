“Голиаф из интернета открыл пасть на церковь” или Инстаграм против церкви

В славянской церкви Slavic Christian Center в Такоме (штат Вашингтон) продолжаются баталии после смерти молодой прихожанки Риты Табунщик.

На прошлой неделе в церкви Slavic Christian Center, где состоялись похороны Риты Табунщик, сообщили, что в связи со смертью Риты против церкви планируется открытый протест. А в минувшее воскресенье перед зданием этой религиозной организации, действительно, состоялся пикет из нескольких десятков человек, державших плакаты с надписями Stop killing my sister” (“Прекрати убивать мою сестру”), “Don’t touch my sisters” (“Не тронь мою сестру”), “Please, don’t hit me” (“Пожалуйста, не бей меня”) и т.д. Группа активистов, по всей видимости, имеющих отношение к славянской церкви, демонстрировала данные плакаты прибывающим на богослужение прихожанам.

Дело в том, что после недавних похорон церковной активистки 35-летней Риты Табунщик, в славянском сообществе региона распространились слухи о якобы неестественной смерти молодой женщины, которая к моменту своей кончины была беременна 4-м ребенком.

В ходе последнего богослужения пастор церкви Андрей Иванцов попытался развеять данную информацию.

“Мы не можем говорит, что попало и как попало. У нас есть полная информация от правоохранительных органов. У нас есть полная информация из госпиталя, на интернете выложена справка о смерти Риты, которая подтверждает, что ее смерть естественна,” – сказал Андрей Иванцов.

В то же время в суде округа Пирс штата Вашингтон “Славянскому Сакраменто” удалось обнаружить ряд петиций от членов семейств Кондратюк и Табунщик, которые жалуются друг на друга, требуя суд рассмотреть угрозы в свой адрес.

Василий Табунщик, муж умершей Риты, в своей петиции на запрет на приближение в отношении Дианы Кондратюк указывает, что последняя является его невесткой. В этом ходатайстве Василий пишет:

“Диана начала клеветать на меня, когда моя жена попала в больницу, а это было 24 января 2023 года. Она сказала социальному работнику, что я насильник и могу убить свою жену.”

В своем ходатайстве Василий просит судью ограничить действия Дианы Кондратюк в отношении себя и своих детей, как то: запретить ей приближаться к нему на расстояние ближе, чем на 1000 футов, также запретить ей появляться около места его проживания заявителя (Василия Табунщика), на его рабочем месте, в школе, которую посещают его дети и т.п.

Также Василий просит суд запретить женщине преследовать его с помощью электронных средств и интернета:

“Диана написала в инстаграме, что я подвергал насилию и убил свою жену Риту. Она клевещет на меня и размещает ложную информацию по всему интернету. Они пытаются настроить моих детей против меня. Из-за этих постов я получил много сообщений с угрозами типа «если я найду тебя, я убью тебя». Пост Дианы настраивает общественность против меня. Я боюсь за свою жизнь и жизнь и безопасность своих детей”.

В суде в качестве доказательств Василий прилагает ряд скриншотов со своего телефона и текстовых сообщений.

Похожую жалобу Василий направил в суд и в отношении Таисии Кондратюк:

“Таисия клеветала на меня, когда моя жена попала в больницу 24 января 2023 года. Она сказал социальному работнику, что я насильник и что я могу убить свою жену.”

В свою очередь, Диана Кондратюк просит суд также запретить Алексу Табунщику приближаться к ней, посещать ее место работы, дом и кроме того, она требует провести судебную оценку психического здоровья своего шурина, а также просит суд назначить ему прохождение программы домашнего насилия.

К кейсу (Василий Табунщик против Таисии Кондратюк) прилагается копия записки из больницы, в которой сказано:

“Социальный сотрудник общался с сестрами пациентки, сообщившим о домашнем насилии. Они обоснованно эмоциональны и переживают, как бы он не нанес вреда пациентке, когда та в больнице. Сестры сообщили, что не рапортовали о насилии правоохранительным органам, так как пациентка просила их этого не делать. Они утверждают, что муж угрожал убить пациентку, если полиция будет вовлечена. Они также сообщили, что пациентка несколько недель назад подверглась нападению, он душил ее и скрутил ей живот. Пациентка беременна. Сестры сообщают, что церковь которую они посещают осведомлена о насилии, однако ничего не предпринимает”.

В данной записке сообщается, что социальный работник взялся сообщить CPS о ситуации.

В суде Диана Кондратюк утверждает, что муж Риты владеет огнестрельным оружием и переживает за свою безопасность:

“Я хочу присутствовать на панихиде и похоронах моей сестры 9 и 10 марта, будучи в безопастности”.

Впрочем, просьба о протекции Дианы Кондратюк не была удовлетворена, судья попросил дополнительную информацию, подтверждающую факты домашнего насилия.

В суде округа “Славянскому Сакраменто” также удалось обнаружить петицию Таисии Кондратюк, которая также запрашивает судебный запрет на приближение Василия Табунщика и пишет:

“24-го января 2023 г. моя сестра Рита (34-х лет), находясь на 22 неделе беременности, впала в кому в результате аневризмы сосудов головного мозга. Рита страдала в браке от физического и психологического абьюза со стороны своего мужа и семьи Табунщик. Даже до сего дня моя сестра и семья не понимают, почему муж Риты и его семья ненавидят сестру и (ее) семью. Страдала не только она, но и трое ее детей: Эмма, Мэтью и Рэйчел. В последние два года ситуация ухудшилась, когда Рита, накануне своей комы, пыталась получить судебный запрет на приближение.”

В своем пространном аффидавите, который можно обнаружить в суде округа, Таисия Кондратюк рассказывает о нескольких ситуациях преследования и угроз со стороны семьи Табунщик. В частности, она сообщает, что Джулия Табунщик преследовала ее, а Евгений угрожал ей.

“Моя сестра умерла 26 февраля. Я поехала в госпиталь проститься с Ритой, прежде чем ее отключат от системы (жизнеобеспечения). К сожалению, Василий только позволил моим родителям и матери войти… Когда мы ожидали в коридоре, Евгений приблизился ко мне и принялся передразнивать мой плач. Он сказал: “Ты – следующая”.

Далее она сообщает об инциденте, якобы имевшем место на церковной парковке, когда к ней подошли Алекс и Евгений (Табунщик), и последний угрожал ей с оружием в руках.

Девятого марта Диана Кондратюк снова обратилась в суд с просьбой удовлетворить ее прошение о предоставлении ордера на протекцию от Алекса Табунщика. К своей петиции Диана приложила скриншоты текстового сообщения от Юлии Табунщик, которая угрожает ей и ее семье:

“Твоя сестра заслуживает избиений Василия, также как ты и твоя семья, – говорится в текстовом сообщении от абонента Julie Tabunshik. – Что мы сделали не сравнится с тем, что еще ожидает вас всех. Мы предупреждали тебя вежливо убрать это дерьмо и не идти в CPS”.

Кроме того, к обновленной жалобе Дианы Кондратюк прилагается свидетельство некого Михаила Каминского, который подтверждает слова Дианы насчет угроз со стороны Алекса и Евгения Табунщик:

“4 марта после богослужения я направлялся к своему автомобилю со своим другом Афоней. Я увидел Евгения и Алекса Табунщика у автомобиля Таисии. Евгений приблизился к лицу Таисии и кричал…”

Далее Михаил подтверждает информацию об оружии, которым якобы владел Алекс:

“Я заметил оружие на правой стороне у Алекса. Я сказал ему, что следует спрятать оружие на церковной территории и не приносить его в церковь, так как наша церковь против оружия… Я посещаю эту церковь вот уже 20 лет, и семья Табунщик известна здесь как насильники по отношению к своим женам (wife beaters). Мои близкие друзья являются свидетелями насильственных отношений у всех братьев Табунщик… Я слушал аудиозапись, в которой Василий Табунщик признается в том, что избивал свою жену Риту и могу предоставить ее суду, если он пожелает ее прослушать.”

Похожую записку пишет суду и Афанасий Секриянеру, который был свидетелем сцены на церковной парковке.

Впрочем, и обновленную петицию Дианы Кондратюк суд не удовлетворил.

Похожие петиции в суд принесла также Таисия Кондратюк. Ее прошение суд также не удовлетворил.

Примерно в это же самое время Александру и Юлия Табунщик пишут в суд:

“13 марта 2022 г. Кондратюк Богдан постучался в нашу дверь около 9:17 вечера и принялся избивать меня (Александру Табунщик). Богдан толкнул Александру со ступенек, колотя его по голове на протяжение нескольких минут подряд. Богдан дрался и кричал: “Я убью тебя”. Богдан бил и толкал Юлию Табунщик, которая также была в тот момент дома и пыталась остановить драку. Богдан повредил автомобиль Юлии и Александру. Полиция была уведомлена…”

В данном случае, суд временно запретил Богдану приближаться к вышеуказанным лицам.

Вадим Кондратюк, в свою очередь, пишет суду, что Василий якобы фальсифицирует доказательства, публикуя в суде поддельные свидетельства.

“Василий манипулирует судом… Василий знает, что у нас имеются свидетельства домашнего насилия в отношении Риты и он боится, как бы я не рассказал об этом на похоронах,” – сказал в суде Вадим Кондратюк.

Кондратюк также публикует в суде фотографии Риты, которые по его свидетельству, последняя выслала семье перед смертью. Заявляется, что на данных фотографиях, зафиксированы синяки от побоев.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com