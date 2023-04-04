Байден приветствовал вступление Финляндии в НАТО

Президент призвал Турцию и Венгрию без промедления завершить процесс ратификации заявки Швеции на присоединение к альянсу, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден во вторник приветствовал официальное вступление Финляндии в НАТО.



«Сегодня, семьдесят четыре года назад, когда Соединенные Штаты и 11 других стран объединились в Организацию Североатлантического договора, президент Трумэн сказал: “Если в будущем и есть что-то неизбежное, так это воля народов мира к свободе и миру”, – говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом. – Сегодня эта воля сильна, как никогда, после вступления Финляндии в НАТО».



Напомним, что в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс. Президент отметил, что обе страны являются сильными демократическими государствами с высокоэффективными вооруженными силами, которые разделяют ценности и мировоззрение, характерные для США.



«Менее чем через год мы принимаем Финляндию в члены НАТО – это самый быстрый процесс ратификации в современной истории НАТО, – подчеркнул Байден. – Я с нетерпением жду скорейшего принятия Швеции в члены НАТО и призываю Турцию и Венгрию без промедления завершить процесс ратификации».



«Когда Путин начал свою жестокую агрессивную войну против народа Украины, он думал, что сможет разделить Европу и НАТО. Он ошибся. Сегодня мы едины, как никогда. И вместе, усиленные нашим новым союзником, Финляндией, мы будем по-прежнему сохранять трансатлантическую безопасность, защищать каждый дюйм территории НАТО и отвечать на все вызовы, с которыми сталкиваемся», – констатировал президент.

Госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении, опубликованном Госдепартаментом во вторник, подчеркнул, что Финляндия обладает высоко боеспособными вооруженными силами и активно участвует в операциях под руководством НАТО.



«Финляндия также разделяет наши ценности и сильные демократические институты. Мы уверены, что членство Финляндии укрепит нашу коллективную оборону и повысит нашу способность реагировать на вызовы безопасности в евроатлантическом регионе, – заявил госсекретарь. – НАТО помогает поддерживать мир и стабильность в Европе уже более 70 лет. Она также играет важную роль в укреплении стабильности и международного порядка, основанного на правилах, во всем мире. Членство Финляндии в Альянсе будет способствовать достижению этих общих целей».