Ruvim Stukov

Начался суд над подозреваемым в убийстве Рувима Стукова в городе Федерал-Вэй.

24 октября начался суд над подозреваемым Леонелем Гонсалесом из Такомы, штат Вашингтон, который обвиняется в том, что 8 декабря 2021 года застрелил Рувима Стукова, 20 лет.

Как следует из судебных документов, попавших в “Славянский Сакраменто”, Рувим Стуков сидел в своей машине, припаркованной на плазе около торгового центра в городе Федерал-Вэй, и ел еду на вынос, когда неизвестный мужчина подошел и выстрелил в парня, смертельно ранив его, а потом вытащил Рувима из машины и уехал на ней. Жертва и обвиняемый знакомы не были.

Согласно пресс-релизу полиции Федерал-Вэй, стрельба не была случайной, и жертва была выбрана целью. По данным правоохранителей, Стуков и неизвестный подозреваемый были вовлечены в спор, переросший в стрельбу. Полиция считает, что подозреваемый угнал автомобиль Стукова, который был найден в Такоме менее чем через 12 часов.

Гонсалес был арестован 9 декабря 2021 года, официальные обвинения в убийстве первой степени были предъявлены ему 21 января 2022 года. Ему также предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. В обвинительных документах утверждается, что во время совершения преступления Гонсалес был вооружен пистолетом 40-го калибра. Убийство первой степени влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

По словам старшего заместителя прокурора округа Кинг Брента Клинга, обвиняемый “выстрелил Рувиму в плечо, в грудь и в макушку. Этот человек вытащил тело Рувима с водительского сиденья его машины, угнал ту самую машину, уехал на ней, оставив Рувима мертвым на тротуаре на той парковке”.

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Среди доказательств, подтверждающих вину Гонсалеса, представлены записи видеонаблюдения, видеозаписи с городских камер, данные о местоположении мобильного телефона, отпечатки пальцев и доказательства ДНК, связывающие Гонсалеса с преступлением, а также разговор Гонсалеса с полицией, в котором он утверждает, что, несмотря на доказательства обратного, он не был в Федерал-Уэй в ночь убийства. Однако он не смог объяснить полицейским откуда взялись отпечатки его пальцев в машине Рувима. Данные GPS мобильного телефона обвиняемого также указывают, что он был в машине, когда Стуков умер, и некоторое время после этого.

Предыдущие судимости подозреваемого

Также, согласно стороне обвинения, у Гонсалеса достаточно долгая история правонарушений: он был освобожден из тюрьмы в июне 2021 года после отбытия наказания за попытку ограбления первой степени. У него есть предыдущие судимости за совершение тяжкого преступления в зрелом возрасте за побег из-под залога (2005), попытку скрыться (2005), нападение 3 (2009), нападение 3 (2009) и фальсификацию показаний свидетеля (2015). Гонсалес находится под залогом по ожидаемому делу округа Пирс об изнасиловании третьей степени.

Адвокат Гонсалеса Тамара Гаффни заявила, что штат и правоохранительные органы, делает поспешные выводы относительно того, что произошло до стрельбы. Она также заявила, что двое свидетелей, которые были на парковке во время смерти Стукова, сказали, что видели, как кто-то подошел к его автомобилю, в котором находился Стуков, и им показалось, что люди друг друга знали (в ответ на заявления прокурора, что Гонсалес и Стуков не были знакомы); после первоначального разговора голоса пары стали громче, пока не раздался выстрел. По ее словам, свидетели сказали, что не видели выстрелов, но слышали их и думали, что у обоих участников ссоры было огнестрельное оружие.

Адвокат Гонсалеса считает, что штат делает поспешные выводы по поводу попытки ограбления, которая могла привести к стрельбе и убийству.

Обвинение утверждает, что “действия обвиняемого в настоящем преступлении в сочетании с его криминальным прошлым и историей владения огнестрельным оружием показывают с помощью четких и убедительных доказательств, что у него есть склонность к насилию, которая создает существенную вероятность опасности для общества. В данном случае обвиняемый застрелил 20-летнюю жертву, совершенно незнакомого человека, в результате, по-видимому, случайного, жестокого и бессмысленного угона автомобиля”.

Рувим Стуков являлся музыкантом и молодежным активистом баптистской церкви “Спасение” (Salvation Baptist Church) в Эджвуде (штат Вашингтон). 

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com

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