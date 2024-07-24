В штате Вашингтон убит 13-летний мальчик из украинской общины

Подростку предъявлено обвинение в убийстве после смерти 13-летнего мальчика, принадлежащего украинской общине Такомы. Застреленный мальчишка был активным членом украинской церкви, часто играл на трубе во время церковных богослужений, а недавно даже прочитал проповедь для молодежи.

Во вторник, 16 июля, около 9 вечера в Кенте, штат Вашингтон, во время вооруженного ограбления был застрелен 13-летний подросток, позднее опознанный как Матвей Ставковый. В связи с его смертью обвинение в убийстве первой степени предъявлено 18-летнему Фейсалу Абдуллахи, который в настоящее время содержится под стражей с правом выхода под залог в размере 2 миллиона долларов.

На суде 5 августа Абдуллахи предъявят официальные обвинения.

Согласно судебным документам, Матвей Ставковый был смертельно ранен во время попытки вооруженного ограбления: он и его друзья пошли в парк Turnkey Park продавать камеру. Один из друзей мальчика согласился продать камеру по объявлению OfferUp. Когда они оказались в парке, на них сразу же наставили пистолет. Матвей и еще один его друг побежали к квадроциклу, на котором они поехали вглубь парка, чтобы скрыться с этого места. Раздался выстрел, и Матвей сказал своему другу, что его застрелили.

Согласно судебным документам, двое затем уехали в поисках помощи, люди на улице снаружи позвонили в службу 911 и сообщили о стрельбе. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили, что Матвею Ставковому выстрелили в спину, мальчику оказали первую помощь, но он скончался на месте.

На следующий день после трагедии более 100 человек, в том числе семья Матвея, собрались на акцию его памяти возле того места, где мальчик был накануне застрелен. Про него говорили как о решительном и волевом человеке, любящим семью и преданного своей вере и церкви – Bread of Life Church.