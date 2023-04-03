Репортаж с военной базы США, где украинцы осваивают системы Patriot

В январе на военную базу Форт Силл в штате Оклахома прибыли 65 украинских защитников и защитниц для обучения на системе ПВО Patriot, о передаче которой США объявили ранее. В Форте Силл расположена школа полевой и зенитной артиллерии армии США, где учатся американские и иностранные военные. Журналист Украинской Службы «Голоса Америки» Остап Ярыш побывал на месте и понаблюдал за тренировками, которые должны закончиться в конце марта.

Учеба в поле

– Как учеба, ребята?

Военный, который вместе с сослуживцами бежит разворачивать радар посреди полигона, улыбается и поднимает вверх большие пальцы.

– Готовы?

– Готовы!

Американский инструктор проводит группу взглядом: «Наши военные разворачивают батарею Patriot в поле за 40-45 минут. Украинцы справляются за 25. Они большие молодцы. Настроены очень оптимистично, учитывая ситуацию у них дома».

На базе Форт Силл в Оклахоме завершают тренировки 65 украинских военных из сил ПВО. Самому молодому члену команды – 19, самому старшему – 67. Мужчины и женщины. Последние десять недель они осваивали здесь систему ПВО Patriot – в Пентагоне разработали для украинцев специальную ускоренную программу. Сегодня* – одна из последних тренировок в поле. Уже через несколько дней команда будет готова к выпуску. Впрочем, из соображений безопасности, военное командование США не дает журналистам пообщаться с ними ближе. К этому здесь относятся очень серьезно.

Сильный порывистый ветер, несмотря на теплый день, пробирает до дрожи – от него негде спрятаться. Типичная погода для широких равнин на юге Оклахомы. Однако это не мешает тренировкам: группа украинских военных отрабатывает задание как хорошо слаженный механизм. Они должны развернуть батарею Patriot посреди полигона и привести ее в боевую готовность. Кроме нескольких пусковых установок в батарею входит радар, генератор и контрольная станция. Все на колесах, это нужно между собой соединить и запустить.

«Я сравниваю эти компоненты с человеческим телом», – рассказывает американский инструктор, который просит не называть его имени.



«Контрольная станция – это мозг. Радар – глаза, которые все видят. Генератор питает тело энергией как питательными веществами. А пусковые установки – это руки и ноги, потому что они принимают непосредственное участие в бою».

Программу составили так, чтобы украинцы освоили каждый из этих компонентов отдельно и научились их эффективно обслуживать в комплексе. Тренируются шесть дней в неделю, с семи утра до пяти-шести вечера. Некоторые упражнения, такие как нынешние, проходят под открытым небом, другие – в учебных комнатах. Использовать «руки и ноги», то есть сбивать воздушные цели с пусковых установок, учатся на симуляторах – это стандартная практика для всех студентов. Однако американские инструкторы уверяют, что от реальных условий это почти ничем не отличается.

Чтобы эта часть тренировок была еще более приближенной к действительности, украинские военные подстроили ее под себя. Вместо классических сценариев воздушных боев они создали собственные, основываясь на полученном в боях опыте. Так, чтобы условия соответствовали конкретным угрозам, которые возникают в Украине во время российских ракетных атак.

Боевой опыт

«Они – лучшие из лучших в противовоздушной обороне Украины, – говорит бригадный генерал Шейн Морган, который командует базой Форт Силл. – Украинские военные впечатляют. Они очень быстро учатся благодаря своим знаниям и опыту боевых действий».

Для тренировок в США Украина отбирала военных очень тщательно – в основном тех, которые уже имели весомый опыт отражения воздушных атак. Именно благодаря этому программу тренировок на Patriot удалось сократить с привычных шести месяцев до десяти недель. Украинцы прошли полный курс даже быстрее – а в оставшееся время еще лучше отточили свои умения.

Одной из проблем в начале тренировок стал языковой барьер, говорят американские инструкторы, – ведь не все украинские военные в совершенстве владели английским. Однако это удалось быстро преодолеть: командование США нашло переводчиков, которые согласились прибыть на базу Форт Силл и помочь с обучением.

В итоге, учения оказались полезными для обеих сторон. «Мы узнали от украинцев столько же, сколько сами их научили, – делится американский военный чиновник на условиях анонимности. – Сколько реальных перехватов воздушных целей у командира батальона США? Ноль. Сколько таких перехватов у украинского командира? Не знаю точного числа, но много. У них есть настоящий боевой опыт – они успешно сбивали российские цели. Большинству из наших солдат этого не приходилось делать. Это дало нам ценные знания по тактике, технике и процедурам в условиях реальной войны, о которых мы могли и не задумываться».

Соединив собственные боевые знания и навыки, полученные в США, украинские военные смогут еще лучше отражать российские атаки с неба, убеждены на базе Форт Силл. Здесь не сомневаются, что система Patriot значительно усилит возможности украинской ПВО.

Новые возможности

Patriot – одна из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Ее радары могут обнаруживать угрозу в радиусе 150 км и перехватывать крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты и другие цели на высоте до 20 км.

Среди других преимуществ – быстрое реагирование, возможность перехватывать несколько целей одновременно, высокая мобильность и устойчивость к электронному глушению.

Пусковые установки бывают разной комплектации: с четырьмя ракетами PAC-2 и более современные – с шестнадцатью PAC-3. Украинцы тренируются на обеих.

Впрочем, новизна технологий делает использование систем Patriot довольно дорогим. Запуск одной ракеты стоит около 4 миллионов долларов. По словам военных, с такой установки нецелесообразно сбивать, скажем, сравнительно дешевые иранские дроны. Эта система может быть значительно полезнее против других, более серьезных угроз.

Именно поэтому в Пентагоне говорят, что Patriot станет дополнением к другим системам ПВО малой и средней дальности и высоты, которые уже предоставляли Украине США и союзники. Вместе это все должно создать многослойную систему защиты украинского неба и помочь защититься от различных атак с воздуха – и от баллистических ракет, и от дронов-камикадзе.

«Самостоятельно Patriot не сможет защитить целый город, например Киев, – объясняет один из командующих базы Форт Силл. – Зона покрытия будет зависеть от вида угрозы. Если это крылатые ракеты, то территория действия будет больше, если современные баллистические ракеты – немного меньше. Но украинцы понимают возможности этой системы – и, вернувшись домой, смогут посоветовать руководству страны, где лучше всего ее разместить, будь это военный объект, важная гражданская цель, или что-то другое».

Сейчас Соединенные Штаты передадут Украине одну батарею Patriot. Еще одна поступит от Германии и Нидерландов, которые также организовали тренировки для других украинских команд ПВО.

После окончания программы на базе Форт Силл украинские военные отправятся на финальный этап тренировок в Европе – для боевого слаживания со своими коллегами уже на тех комплексах, которые непосредственно поедут в Украину. В Минобороны США говорят, что системы Patriot смогут защищать украинское небо уже через несколько недель. По возвращении домой украинские военные смогут передать свой опыт дальше, став тренерами для других своих коллег.

Перед выпуском они изготовили для американцев небольшие сувениры – в знак личной благодарности. «Смотрите, сегодня украинцы подарили нам эти браслеты на память», – инструктор с базы Форт Силл закатывает рукав и показывает плетеный браслет в оливковых армейских цветах.

«Я очень горжусь нашими совместными тренировками, – продолжает он. – Мы справились со всем значительно быстрее, чем я думал. За десять недель они научились всему, чему американские солдаты учатся полгода. Я полностью уверен в системах Patriot. И полностью уверен в способностях украинцев».

Остап Ярыш, Украинская служба «Голоса Америки»