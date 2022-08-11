CDC смягчило свои требования, введенные в связи с COVID

В четверг CDC выпустили пересмотренное руководство по Covid, оно отменяет требование о карантине в случае контакта с вирусом, снижает акцент на скрининге людей без симптомов, обновляет протоколы COVID-19 в школах и исключает рекомендацию пройти тестирование на Covid после возможного общения с заразившимся человеком.

Важно понимать, что обновленное руководство не представляет собой глобальную переработку существующего руководства, но, как говорят специалисты, оно отражает внимание к людям, принимающим собственные решения об уровне своего риска и о том, как они хотят снизить этот риск.

В пересмотренном руководстве приводится рекомендации для непривитых людей аналогичные, как и для вакцинированных, что, поо мнению специалистов, является признанием высокого уровня коллективного иммунитета в США, полученного через вакцинацию, прошлых инфекций COVID-19 или того и другого.

В руководстве подчеркивается, что “серьезные с медицинской точки зрения заболевания, смертность и нагрузку на систему здравоохранения можно снизить с помощью вакцинации и терапевтических средств”.