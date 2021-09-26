История падения советско-американской религиозной империи

Мы являемся свидетелями ухода эпохи старых советских религиозных шулеров, которые неведомым образом попали в Америку и целые десятилетия надували наивных верующих иммигрантов.

После 30-летнего служения старший пастор Славянской миссионерской церкви “Вифания” Адам Бондарук уходит на пенсию. Итоги провальной религиозной карьеры пятидесятнического епископа.

Безбожное семейство Бондарука: всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают. Дети-преступники.

Петр Бондарук, осужденный на 6 лет за мошенничество, идет “евангелизировать” американских заключенных. Церковь как семейный бизнес Бондаруков.

Христианское колдовство или незаслуженные проклятия падают на головы самих проклинающих. Состояние современной церкви в Америке, агрессия, токсичность и буллинг.

Подробности дела Петра Бондарука. Апелляция проиграна. Петр Бондарук снова идет в тюрьму. Финансовая связь Адама Бондарука со своим сыном. Зачем Адам Бондарук ставит своим преемником темную лошадку – Ивана Гаврилюка? Роль Гаврилюка в покрытии мошенника и сексуального насильника Петра Бондарука.

Протокол о нелигитимном рукоположении Адама Бондарука в епископы Николаем Котяковым. Эпоха советских религиозных шулеров подходит к концу – американское правосудие работает долго, но верно.

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