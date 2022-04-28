В США, Великобритании запретили шествие “Бессмертного полка” – СМИ

О запрете движения “Бессмертный полк” в США сообщил РИА Новости сопредседатель центрального штаба Сергей Макаров:

“У нас в Великобритании запретили не то что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. <…> В Ирландии отозвано согласие на проведение шествия, <…> что удивительно, в Казахстане власти против проведения мирного шествия “Бессмертного полка”. Соединенные Штаты <…> запретили <…> даже возложить традиционные цветы к мемориалу “Дух Эльбы”, — сказал он на пресс-конференции в МИА “Россия сегодня”.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал об интересе американских спецслужб в отношении организаторов “Бессмертного полка” в США. Также сообщалось о предъявлении обвинения члену КСОРС Елене Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента.

В 2018 г. сообщалось, что агенты ФБР наведались к организаторам «Бессмертного полка» в Сиэтле. Между тем, организаторы международного движения в Сиэтле собщили, что шествие отменяется “в связи с очень плотным графиком мероприятий.. и ряду нескольких других причин”. Вместо шествия там будет проведена совмещенная акция “Бессмертного полка” с концертом в Русском центре.

“Мы приглашаем всех желающих почтить память наших предков на вечер, посвященный 77-летию Дня Победы, который состоится 9 мая с 19:00-22:00 в Русском Центре Культуры г. Сиэтла. Вас ждет концерт, фотовыставка, полевая кухня, и многое другое. Обязательно возьмите портреты ваших ветеранов, которые вы используете в шествии Бессмертного полка, так как они тоже «примут участие» в нашем мероприятии”, – говорится на Фейсбуке организации.

Тем временем, организаторы “Бессмертного полка” в России отмежевались от несения портретов участников войны в Украине. Ранее, появилась информация, что активисты “Бессмертного полка” планируют провести шествие в разрушенном российскими войсками Мариуполе.