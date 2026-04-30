В Вашингтоне 2 мая 2026 года запланировано проведение акции «Бессмертный полк», а также контрмероприятия, организованные её оппонентами.

Согласно распространённой информации, сбор участников акции «Бессмертный полк» назначен на 15:30 в сквере Фаррагут (Farragut Square) в центре города. Шествие должно начаться в 16:00 от перекрёстка улиц H Street и 17th Street и пройти по 17-й улице до Мемориала Второй мировой войны. В программе заявлены памятные мероприятия, включая возложение цветов и концерт.

Организаторы также сообщили о проведении сопутствующей акции «Георгиевская ленточка» перед началом шествия. Участникам предлагается подготовить портреты родственников, участвовавших во Второй мировой войне, и принять участие в колонне.

Одновременно с этим в центре Вашингтона планируются контрпротесты. Их участники намерены собраться вблизи маршрута шествия и выразить несогласие с проведением акции, которую они рассматривают как политизированную. По имеющимся данным, контрпротестующие собираются использовать плакаты, флаги и звукоусиливающую технику, а также пройти параллельно колонне на расстоянии.

Вторая часть контрмероприятий запланирована у Мемориала Второй мировой войны, где протестующие намерены продолжить свою акцию в период с 16:30 до 18:00.

Ожидается, что мероприятия привлекут внимание как местных жителей, так и туристов. Власти города традиционно призывают участников всех акций соблюдать порядок и требования общественной безопасности.

Как сообщал «Славянский Сакраменто», в прошлом году шествие вызвало негодование со стороны украинской и части российской диаспоры в США — десятки протестующих вышли на улицы Вашингтона параллельно с российскими активистами.