Агенты Федерального бюро расследований наведались к активистам из «Российско-американской инициативы о сотрудничестве», штаб-квартира которой находится в Сиэтле. Об этом корреспондентам РИА Новости сообщил президент этой организации Сергей Гладыш. По словам активиста, агенты ФБР интересовались деятельностью общественной организации на территории США.



Фото: Alex Shashin

Как указывает российское информагентство, визиты федеральных агентов состоялись сразу после объявления о закрытии российского консульства в Сиэтле.

«На прошлой неделе, буквально за неделю до закрытия консульства, агенты ФБР обошли пять или шесть наших. Интересно, что из этих пяти-шести даже не все у нас в активе», – в интервью РИА Новости сказал Сергей Гладыш.

Гладыш поясняет, что инициативная группа россиян состоит из 15 человек, которые занимаются в том числе организацией таких акций как «Бессмертный полк».

«К ним приходили и спрашивали: “А что это за ребята? Мы видим, что вы с ними знакомы. Они получают задания из Москвы?” Вот такие вопросы», – рассказал Гладыш.

По его словам, ощущения неприятные, но «жить не мешают», отмечает информагентство. В разговоре с сотрудниками ФБР Гладыш пытался доказать, что ничем предосудительным его ячейка на территории США не занимается.

«Мы ни от кого ничего не скрываем, мы открыто говорим, что мы против внешней политики США, но мы имеем на это право», – рассказал в интервью активист.

Однако, как стало известно из разговора с российскими журналистами, в этом году посольство РФ в США впервые собирается выделить средства на поддержку проведения «Бессмертного полка».

«Каких-то юридических проблем быть не должно. Могут возникнуть какие-то вопросы, но мы готовы на них ответить», – уверен собеседник агентства.

По его словам, в США нет закона, который запрещал бы посольствам выделять, а официально зарегистрированным общественным организациям принимать деньги на проведение культурных мероприятий.

«Мы можем объяснить, для чего эти деньги выделены, на какие статьи расходов они пошли. Все это открыто», – заверил Гладыш.

«Российско-американская инициатива о сотрудничестве» (Russian-American Cooperation Initiative) действует в штате Вашингтон с 2012 года. Она была создана группой русскоязычных студентов Вашингтонского университета в Сиэтле.

Организация регулярно проводит встречи активистов, выступающих за дружбу между США и Россией, выезды на природу, студенческие поездки американцев в Россию, публичные дискурсы и культурные кинопоказы.

Также Сергей Гладыш сообщил, что в шествии «Бессмертного полка» в этом году ожидается на 50% больше участников, чем в прошлом.

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«Все затраты, связанные с городом, с полицией, с парком, мы покрываем сами. В этом году расходы на “Бессмертный полк” и на фестиваль совместно составят порядка 14 тысяч долларов. Из этой суммы посольство покрывает пять с половиной тысяч», – в интервью РИА Новости рассказал глава «Российско-американской инициативы о сотрудничестве».

Как уже сообщал «Славянский Сакраменто», Генеральное консульство в Сиэтле было закрыто в ответ на отравление бывшего российского разведчика в Великобритании. По мнению американских СМИ, россияне лишились этого форпоста на Западном побережье за шпионаж.

Напомним, что акция “Бессмертный полк” проходит ежегодно по многим городам США, в том числе, в прошлом году одно из шествий состоялось в мае прошлого года в Сиэтле и в Сан-Франциско, где недавно были закрыты российские диппредставительства.

По словам Гладыша, акции “Российско-американской инициативы” спонсируются местной бизнесменами, а “деньги от посольства пойдут на покрытие расходов, связанных с доставкой ветеранов к месту проведения марша, изготовление баннеров, организацию банкеты для ветеранов”.

Американским законом это не запрещено, подчеркивает лидер местных активистов.

Акция «Бессмертный полк» в Сиэтле

Очередная акция «Бессмертный полк» в Сиэтле пройдет в воскресенье, 6 мая 2018 года.

«Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях и жертвах нацистской идеологии в середине прошлого века, принять участие в третьем ежегодном шествии “Бессмертного полка” в городе Сиэтле, приуроченном к 73-й годовщине победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне», – говорится на странице события в Фейсбуке.

По словам организаторов, маршрут шествия протянется через весь центр города, от Occidental Park до Space Needle, с промежуточной остановкой и возложением цветов у мемориала американским ветеранам Второй мировой войны, расположенного рядом с Benaroya Hall. Вместе с пешей колонной в шествии примут участие раритетные автомобили.

Шествие санкционировано администрацией города. Для его успешного проведения будут временно перекрыты центральные улицы, а также обеспечено полицейское сопровождение.

После завершения шествия в «Сиэтл-центре» состоится фестиваль под названием «Победа – одна на всех!». В программе фестиваля – концерт с участием творческих коллективов, выставка работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, продажа блюд национальной кухни республик бывшего СССР, конкурсно-игровая программа для детей и многое другое.