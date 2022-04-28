“Азов”: россияне пытаются уничтожить полевой госпиталь в подвалах “Азовстали”

Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода “Азовсталь” в Мариуполе, где, по заявлениям полка “Азов” находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушениям, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии.

По словам украинских военных, среди раненых военнослужащих есть погибшие, раненые и контуженные.

“Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула – в частности операционная, что делает невозможным теперь помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше, – сообщили в “Азове”. – Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений… Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, являются они гражданскими или военными лицами. Раненым должно оказывать необходимую помощь без дискриминации”.

“Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытается уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие!” – сказал представитель “Азова”.

На видеокадрах, опубликованых полком “Азов”, видно, как бойцы откапывают погибших военных, а также находившихся в импровизированном подземном госпитале с тяжелыми ранениями.