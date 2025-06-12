Участники Бессмертного полка в США посетили крупнейший слёт реконструкторов Второй мировой войны. Об этом сообщает Генеральное консульство Российской Федерации в Хьюстоне.

С 6 по 8 июня 2025 года в штате Пенсильвания прошёл 34-й ежегодный слёт исторических реконструкторов Второй мировой войны, организованный Музеем авиации Mid Atlantic Air Museum. Это крупнейшее в США мероприятие подобного рода, собирающее участников и зрителей со всей страны.

На территории музея были воссозданы лагеря пехоты, артиллерии и авиации времён 1940-х годов. Посетители могли увидеть военную технику, стилизованные под ту эпоху самолёты, принять участие в тематических выставках и концертах.

В слёте также приняли участие организаторы и участники шествия Бессмертного полка, которое ранее прошло в Вашингтоне в честь 80-летия Победы, сообщает Генеральное консульство Российской Федерации в Хьюстоне.

“Они представили советский лагерь и рассказали о роли СССР в событиях Второй мировой войны. Некоторые были одеты в форму Красной армии и несли копию Знамени Победы. Гости мероприятия с интересом знакомились с экспозицией и задавали вопросы”, – сказал сотрудник дипмиссии.

Советский лагерь был представлен американским клубом реконструкторов «193-я стрелковая дивизия» под руководством Роберта Белла. В экспозиции можно было увидеть палатки, предметы быта, советскую форму и артефакты времён войны. Члены клуба рассказали о вкладе Советского Союза в победу над нацистской Германией и роли Восточного фронта в ходе войны.

“Мероприятие прошло в тёплой и познавательной атмосфере, объединив представителей разных стран и подходов к сохранению исторической памяти”, – прокомментировали встречу в Консульстве РФ.