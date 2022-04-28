Администрация Байдена просит $33 млрд помощи Украине и региону

В четверг администрация Байдена-Харрис запросила Конгресс США о новом пакете гуманитарной, военной и другой помощи Украине и регионам, пострадавшим от военной интервенции РФ. Общая сумма помощи оценивается в размере $33 млрд.

Как сообщается на сайте Белого дом, президент Байден просит оказать “долгосрочную помощь защищающейся Украине”. В добавок уже оказанной помощи США, Байден предлагает выделить на защиту Украине дополнительные десятки миллиардов долларов.

“Администрация запрашивает дополнительную помощь в области безопасности и военной помощи в размере 20,4 млрд долларов для Украины и для усилий США по укреплению европейской безопасности в сотрудничестве с нашими союзниками по НАТО и другими партнерами в регионе. Это включает в себя дополнительные вливания в размере 5 миллиардов долларов США, 6 миллиардов долларов США для Инициативы содействия безопасности Украины и 4 миллиарда долларов США для программы Государственного департамента по иностранному военному финансированию. Эти ресурсы передадут срочно необходимое оборудование в руки украинских военных и полиции, а также помогут НАТО сдерживать и защищаться от российской агрессии в долгосрочной перспективе. Эти дополнительные ресурсы будут использованы для обеспечения Украины и союзников на восточном фланге”, – сказал Байден, обращаясь к Конгрессу.

По замыслу Белого дома, Украине потребуется дополнительная артиллерия, бронетехника, противотанковые и противовоздушные средства, а также помощь в обезвреживании мин, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных пережитков войны.

Кроме того, как сказал Байден, планируется выделять средства на “противодействие российской дезинформации и пропагандистским нарративам” и поддержку потребителям российского газоснабжения.