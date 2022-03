Несколько ракет взорвались недалеко от консульства США в иракском Эрбиле

Баллистические ракеты, запущенные с территории Ирана, взорвались в столице курдской автономии, пишет Русская служба «Голоса Америки».

До двенадцати неуправляемых ракет, запущенных с территории Ирана, поразили в воскресенье столицу курдской автономии Эрбиль на севере Ирака, сообщили курдские официальные лица. Жертв нет. Об этом сообщило иракское государственное телевидение со ссылкой на контртеррористические силы Курдистана. Курдские официальные лица не сообщили, куда попали ракеты, однако представитель региональных властей сообщил, что в аэропорту Эрбиля перебоев с полетами не было, сообщает Reuters.



Официальные лица США заявили изданию The Wall Street Journal, что рано утром 13 марта ракеты взорвались недалеко от строящегося нового здания американского консульства, одна из них – на расстоянии около двух километров. Газета The Guardian цитирует губернатора Эрбиля Омида Хошнау, который считает, что неясно, была ли намеченная цель консульством США или аэропортом, где находится военная база западной коалиции, борющейся с группировкой «Исламское государство».



Спутниковый телеканал Kurdistan24, здание которого расположено недалеко от консульства США, вышел в эфир вскоре после нападения, показав разбитые стекла и мусор на полу студии.



Немедленного заявления об ответственности или более подробной информации пока не поступило. Представитель Госдепартамента США назвал ракетную атаку «возмутительным нападением», но подчеркнул, что никто из американцев не пострадал и правительственным объектам США в Эрбиле не причинено никакого ущерба.



Американские войска, дислоцированные в международном аэропорту Эрбиля, ранее подвергались ракетным обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов, в которых официальные лица США обвиняют связанные с Ираном группы боевиков и шиитских ополченцев, однако официальный Иран отрицает свою причастность к этим нападениям.



В течение нескольких последних месяцев таких нападений не регистрировалось. Предыдущий раз ракеты были запущены в январе 2020 года – как иранский ответ на ликвидацию Соединенными Штатами Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Тогда никто из американских военнослужащих не погиб, но многие получили травмы.



7 марта 2022 года в результате израильского авиаудара в Сирии в погибли два члена Корпуса стражей исламской революции Ирана, сообщали на этой неделе иранские государственные СМИ. Также говорилось, что Корпус стражей исламской революции клялся нанести ответный удар.



Нынешняя ракетная атака совершена в момент, когда Вашингтон стремится завершить переговоры по возобновлению ядерного соглашения 2015 года с Тегераном. Это соглашение было близко к заключению, пока Россия не выдвинула новое требование о том, чтобы ее торговля с Ираном была освобождена от санкций, связанных с Украиной, сообщили официальные лица изданию The Guardian.