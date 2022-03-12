Обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Ваше Святейшество! К Вам обращаюсь я, христианин, Семён Шарецкий, крещённый в православии, в Лавришевской Успенской православной Церкве, стоящей на месте бывшего, одного из древнейших монастырей в Беларуси.

Я своими тогда детскими глазами видел ужасы Второй мировой войны. Я испытал всю горечь сиротского хлеба, поскольку мой отец погиб во время той войны, защищая тогдашнюю нашу великую страну – Советский Союз.

Поэтому, став взрослым и возглавляя вначале колхоз, а потом объединение из четырёх колхозов, наряду со своей хозяйственнной деятельностью, я старался увековечить всех погибщихх жителей из этих колхоза и объединения, а также помочь людям возродить те церкви, которые были уничтожены то ли большевиками, то ли немецкими оккупантами.

Более того, я не могу не напомнить Вам, что в том объединении. в деревне Доры, люди были сожжены в русской православной Церкве. Сегодня я вижу такие же ужасы в Украине. Я не могу спокойно смотреть, когда я вижу слёзы матерей и плач детей, когда я вижу смерти стариков.

Ваше Святейшество, Вы же не так давно причащали Путина; Вы посмотрите, что делается по его приказу?!

Ваше Святейшество, Лукашенко награждён высшим орденом Русской православной Церкви. Вы посмотрите на этого человека: он же в 1995-м году, в ноябре, заявлял о своей приверженности к гитлеровским порядкам; и мы, сегодня в Беларуси, наблюдаем это: он убийца нескольких человек, вернее – по его заданию убили их, в том числе приезжали и по мою душу в Вильнюс, за что убийце давали 100 тыс. долларов, причём 50 тыс. давали авансом.

Зная всё это, как ни странно, Церковь наградила вот этого убийцу, чьи руки по локти в крови невинных людей, высшим орденом.

Вы сегодня молчите. Я просто не иогу понять Вас: как можно молчатьу когда гибнут православные люди, когда гибнут те люди и там, куда Вы собирались поехать и тех людей называли своим народом.

Что же это делается, Господи! Я ещё раз обращаюсь к Вам, Ваше Святейшество! Помогите вот этим людям! Избавьте их от этой нечисти!.. Простите, я так называю русских солдат; они этого заслуживают, неся туда смерть.

Станьте на сторону истины! Я ещё раз обращаюсь к Вам: сохраните честь и достоинство Русской православной Церкви!

Вы знаете хорошо, Вы настоятель Главного собора Воинских сил Российской Федерации. Вы знаете о том, что православные священники, присутствуя на принятии присяги военнослужащими Русской армии, благославляют их. Неужели они благославляют их на то, чтобы они несли смерть братскому украинскому народу?

Я ещё и ещё прошу Вашей милости: остановите этих негодяев, которых, я повторяю, вы ещё вчера причащали, которых Вы благославляли!

Ваше Святейшество! Если есть Бог на свете, неужели он будет смотреть вот на это всё, я сказал бы, преступление перед человечеством, и не накажет тех, которые делают, совершают это, и тех, кто своим молчаливым согласием, по существу, благославляют их!.. До свидания!