Конгрессмен Кристофер Смит: «Не уверен, что русские пойдут дальше»

Сопредседатель Комиссии по правам человека в Палате представителей в интервью «Голосу Америки» провел параллели между нынешним украинским кризисом и агрессией Москвы против Литвы и Грузии

Конгрессмен-республиканец Кристофер Смит, являющийся сопредседателем Комиссии по правам человека в Палате представителей, обсудил с Кристиной Вальядарес из Испанской службы «Голоса Америки» исторические аспекты кризиса, сложившегося на границе между Россией и Украиной.

«Голос Америки»: Официальный представитель Пентагона заявил о том, что Соединенные Штаты могут направить до 8,5 тысяч военнослужащих в восточноевропейские страны, прилегающие к Украине. Что может произойти, если Россия решит вторгнуться в Украину? Должны ли Соединенные Штаты отправить туда боевые части?

Кристофер Смит: Брифингов по этому вопросу для конгрессменов не проводили. Возможно, руководство Конгресса, лидеров меньшинства проинформировали о том, что это будут за 8,5 тысяч человек – каковы их функции, входят ли они в состав боевых войск или разведки, сколько их всего будет – 8,5 тысяч или 7,5, или 9,5 тысяч…

Вы знаете, я отчаянно пытался докопаться до сути их миссии, и мы пока этого не знаем. Я не думаю автоматически, что это хорошо продуманный план, только потому что идея исходит от Белого дома – особенно после Афганистана, где план оказался вопиюще ошибочным, при этом о нем заявляли, как о «большом успехе», используя политические ухищрения, прибегая к вводящей в заблуждение риторике, в то время как мы оставили там стольких американцев. Этого нельзя допустить в будущем.

Я не знаю в точности, что именно запланировал президент [Джо Байден]. Может быть, мы узнаем об этом завтра, может быть, сегодня вечером, но я думаю, что в любом случае необходимо проводить обширные консультации с Конгрессом по поводу подобных развертываний.

У нас уже есть соглашение об обороне с Литвой и Латвией, со всеми странами-членами НАТО, согласно которому нападение на любого из партнеров по НАТО считается нападением на весь блок в целом. И, конечно, русские об этом знают. Поэтому я не уверен, что они пойдут дальше, и надеюсь, что они никуда не будут вторгаться. Думаю, что именно здесь очень многие стороны должны предпринять активные мирные инициативы. Вы видели, что папа Римский высказался о ситуации очень смело и, я думаю, очень эффективно. Надеюсь, что Православная церковь в Москве тоже скажет: “Знаете, давайте прекратим это, давайте не будем заниматься агрессивными маневрами и атаковать украинский народ”. Украинцы достаточно натерпелись.

«Голос Америки»: Путин говорит о том, что страны Балтии, которые раньше находились в составе Советского Союза, вошли в состав НАТО. Теперь он не желает, чтобы Украина стала частью НАТО. Прав ли он в данном случае?

Кристофер Смит: Я уверен, что каждая страна имеет право самостоятельно определять то, с кем она может вступать в какие-либо соглашения, включая соглашения о безопасности. Вы знаете, США никогда не признавали Литву, Латвию, балтийские государства в целом, частью СССР. Мы всегда называли их странами, которые подверглись нападению, и я помню свое пребывание в Вильнюсе, в Литве, когда русские послали войска, чтобы свергнуть правительство [Витаутаса] Ландсбергиса. Советские танки были посланы прямо в литовскую столицу, и мы, конгрессмены, поехали прямо туда, где стояли танки, в том числе, в район телебашни, где были убиты несколько человек. И мы тогда сказали [советским военным], что мы здесь для того, чтобы призвать вас не идти дальше. Ландсбергис, как и все литовцы, имеет полное право на свободу и демократию без десантников, которые тогда штурмовали столицу Литвы. Мы всегда называли эти три страны порабощенными народами, и никогда не помечали их на наших картах как часть СССР, потому они были силой присоединены к Советскому Союзу. Теперь они снова свободны и входят в НАТО, как это и должно было быть.

«Голос Америки»: Вы находитесь в Конгрессе с 1981 года, то есть еще со времен «холодной войны». Возникало ли у вас когда-либо чувство того, что мы движемся к новой «холодной войне» до возникновения нынешнего кризиса на границе с Украиной?

Кристофер Смит: Да, я думаю, что у Путина есть планы восстановить, полностью или частично, бывший Советский Союз. Я внимательно следил за ситуацией, когда он вторгся в Грузию, захватив Абхазию и Южную Осетию. Несколько избирателей из моего штата оказались заблокированы за линией фронта. Я отправился туда и в течение почти недели пытался их оттуда вызволить. Мы освободили их и еще нескольких американцев. В действительности, после того как [российские войска] взяли под контроль Южную Осетию, их танки продолжили наступление на Тбилиси, чтобы захватить его.

К счастью, американцы, европейцы и НАТО задействовали тогда дипломатические средства, что охладило настроения в Москве. Однако они оставили себе Абхазию и Южную Осетию. Сейчас они удерживают Крым после агрессии, которая произошла несколько лет назад. Теперь мы опасаемся, что они могут захватить другие районы Украины.

Русская служба «Голоса Америки»