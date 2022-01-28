Байден предупредил Зеленского о «реальной вероятности» российского вторжения

Американский лидер побеседовал с украинским коллегой, заверив его в поддержке США, передает Кен Бредемайер из VOA. Президент США Джо Байден предупредил украинского коллегу Владимира Зеленского о «реальной вероятности» вторжения России в Украину в следующем месяце, сообщили в Белом доме.

«Президент Байден сказал, что существует реальная вероятность вторжения российских сил в Украину в феврале, – заявила представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. – Он говорил об этом публично, и мы предупреждаем об этом уже несколько месяцев».

Россия в четверг заявила, что у нее мало «поводов для оптимизма» в отношении перспектив ослабления напряженности в Восточной Европе после того, как Соединенные Штаты отклонили ее требование о запрете на принятие Украины в НАТО и о выводе войск и вооружений альянса из стран, граничащих с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ответ США на требования Москвы не содержит «позитивной реакции», но некоторые его элементы могут привести к началу серьезного разговора «по второстепенным вопросам».

США и их европейские союзники отвергли ключевые требования Москвы как неприемлемые.

Байден в четверг побеседовал по телефону с Зеленским, чтобы заверить его в поддержке США и их союзников на фоне усиления напряженности.

После этого украинский лидер написал в «Твиттере», что они с Байденом также говорили о дополнительной финансовой помощи для Украины.

США и их европейские союзники опасаются, что Россия планирует вторжение в Украину, поскольку она сосредоточила более 100 000 военнослужащих у границы между странами. Москва настаивает, что не намерена нападать.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что документ, который США передали России, «включает в себя опасения Соединенных Штатов и их союзников и партнеров по поводу действий России, подрывающих безопасность, принципиальную и прагматичную оценку опасений, высказанных Россией», а также предложения Вашингтона по вопросам, в которых стороны могли бы найти общий язык.

Байден исключил возможность отправки американских сил в Украину, но неоднократно предупреждал Россию, что Запад введет против нее разрушительные экономические санкции, если она пересечет границу и нападет на Украину.