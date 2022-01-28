Илон Маск допустил использование андроидов Optimus на заводах Tesla для решения проблемы дефицита кадров

В ходе последнего отчета о прибыли и убытках компании Tesla, ее глава Илон Маск допустил использование роботов-гуманоидов Optimus на автомобильных заводах. Как сообщает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Bloomberg, таким образом глава компании надеется решить проблему дефицита кадров.

Помочь с этим компании может разработанный инженерами Tesla робот-гуманоид Optimus, впервые представленный в августе 2021 года. Маск предположил, что в будущем производство подобных роботов-гуманоидов может стать для компании даже более важным, чем производство автомобилей.

Высота Optimus – около 170 сантиметров, а его вес составляет 57 килограмм. «[Робот] задуман быть, конечно же, дружелюбным и способным ориентироваться в мире людей, где он будет выполнять опасные, повторяющиеся и скучные задачи», – заявил Маск в августе 2021 года.

Впрочем, внедрение в производство инновационных андроидов может оказаться очень долгосрочной задачей (если и вовсе будет реализовано). Так, например, в 2019 году Маск заявил, что в 2020 на дорогах появится миллион роботизированных такси – идея, реализовать которую в полной мере ему так и не удалось.

Роботы были не единственной темой, затронутой главой Tesla в ходе отчета. Маск также заявил, что его компания, столкнувшаяся с дефицитом сотрудников и проблемами с цепочками поставок, сосредоточится на расширении существующих производств, а не на выпуске новых моделей. Выпуск пикапа Cybertruck, изначально анонсированный на конец 2021 года, откладывается: по словам Маска, из-за дефицита необходимым комплектующих автомобиль не стоит ждать на рынке и в 2022 году.

В планах Tesla на 2022 год также производство автомобиля Model Y на новых фабриках в техасском Остине и в окрестностях Берлина.