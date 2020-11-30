На YouTube появилось видео-обращение одного из предполагаемых служителей церкви “Новая Жизнь” – Виталия Гордиенко. В данном видео, человек, назвавшийся Виталием Гордиенко, требует от пятидесятнических епископов Адама Бондарука и Сергея Хомича покаяться в негласной поддержке “бунтарей” из “Новой Жизни”.

В обращении, опубликованном на аккаунте New Life Missionary Church на YouTube, человек, назвавшийся Виталием Гордиенко, призвал Бондарука и Хомича признать свои ошибки в ситуации с расколом в славянской миссионерской церкви “Новая Жизнь” в г. Портленд.

“Я бы хотел обратиться лично к Адаму Семеновичу Бондаруку и Сергею Сергеевичу Хомичу. К этим двум людям, которые оказались в центре конфликта в New Life Missionary Church, которые своим внешним вмешательством оказали огромную “услугу” нашей церкви”, – говорит Гордиенко.

Гордиенко, как и прежде Вакульский, напоминает, что ранее, в годы Советской власти, церковь подвергалась судам, гонениям и штрафам, а теперь тоже самое пытаются сделать сами же пасторы в отношение своих прихожан. Например, в недавнем иске пасторы Александр Гринько, Петр Опанасюк, Леонид Пахнюк, Николай Шкуринский, Андрей Кушнирук и Петр Кушнирук потребовали в суде выплатить им $1 млн.

“Развалилась наша церковь… Как вы можете поддерживать такое поведение (Гринько и его компании – SlavicSac.com), людей, которые сделали в церкви бунт и переворот? – вопрошает Гордиенко. – За каждую душу придет время дать отчет. Многие наши люди сегодня изранены, сотни ушли из церкви, многие люди вообще о христианстве слышать не хотят, насмотревшись на такие дела. Но они продолжают судиться”.

Гординеко призывает Бондарука и Хомича прекратить “негласную поддержку пасторов, таскающих членов “Новой Жизни” по судам и терзать церковь Господню”.

“Как когда-то христиан судили в Советском Союзе и христиане не сломались и не сдались. Мой призыв, чтобы вы осудили действия Пахнюка, Опанасюка и Гринько по отношению к церкви и по отношению к людям, которые им ничего плохого не сделали, а лишь поддержали пастора (Вакульского – SlavicSac.com).

“Как вы сможете смотреть в глаза своим членам церкви? Я вас призываю к благоразумию, покаянию, к тому, чтобы вы остановились, рассудили, что вы делаете и к чему вы привели церковь Господню”.

Стоит добавить, что в попавших в редакцию “Славянского Сакраменто” документах суда указывается, что в отношение помощника пастора Вакульского Руслана Петруши дело прекращено.

В документах дела действительно обнаруживается некий Виталий Гордиенко, который проходит свидетелем в ситуации с недавней потасовкой в церкви.

Напомним, что Адам Бондарук и Сергей Хомич являются епископами Союза христиан веры евангельской, зарегистрированного в Сакраменто, Калифорния. Буквально за месяц до подачи Гринько и его единомышленниками иска в суд Портленда, в редакцию “Славянского Сакраменто” попал документ Союза, который свидетельствует об отлучении пастора Вакульского от сана епископа. Документ подписан уже упомянутыми епископами, Адамом Бондаруком и Сергеем Хомичем.

“Я не знаю в чем моя вина, я не принес этих раздоров, – в интервью “Славянскому Сакраменто” сказал Хомич. – Более того, я молился, чтобы у них был мир. Если Виталий Гордиенко является официальным представителем Василия Вакульского и приглашает, чтобы мы помогли в решении вопроса, я готов хоть завтра”.

Полную версию разговора с епископом Сергеем Хомич можно прослушать здесь.