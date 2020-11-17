Пасторы миссионерской церкви “Новая жизнь” требуют от прихожан $1 млн

Пасторы славянской церкви “Новая жизнь” Портленда Александр Гринько, Петр Опанасюк, Леонид Пахнюк, Николай Шкуринский, Андрей Кушнирук и Петр Кушнирук потребовали в суде выплатить им $1 млн от своих прихожан.

Как свидетельствуют документы суда, полученные “Славянским Сакраменто” в окружном суде Малтнома, часть пасторов, судящие старшего пастора Василия Вакульского требуют от некоторых прихожан церкви выплатить им $1 млн. за нанесенный им ущерб.

В иске вышеуказанные служители повторяют обвинения об узурпации церковной власти пастором Василием Вакульским и заявляют, что последний противозаконно воспользовался законам штата о защите пожилых граждан от насилия, подав в суд прошение о выдаче запретов на приближение судящих его братьев. Кроме того, истцы отмечают, что после случившейся во время одного из богослужений в августе этого года потасовки Николай Никора попытался сделать тоже самое.

“Подсудимый Никора, при активной поддержке всех подсудимых, обратился в округ Малтнома с ходатайством о запретительных судебных приказах в отношении истцов Шкуринского, А. Кушнирюка и П. Кушнирюка, всех предполагаемых противников подсудимого Вакульского. Опять-таки, для таких ходатайств не было законных оснований или фактов, и примерно через месяц запретительные судебные приказы были отклонены на основании направленных ходатайств о приговоре”, – говорится в деле гражданского иска.

По словам истцов в обоих случаях “обвиняемые сговорились злоупотребить судебной системой для достижения своей цели, а именно – удаления своих оппонентов от церковного контроля”. Гринько, Опанасюк, Пахнюк, Шкуринский и Кушнируки просят наложить на ответчиков взыскание, дабы те понесли “ответственность за свои неправомерные действия”.

В обновленном иске подчеркивается, что пастор Вакульский и его команда запугивала истцов, обвинив их в воровстве и введении ложных духовных доктрин. Кроме того, истцы утверждают, что Ужва забрал хард драйв из церковной серверной, а также подсудимые пытались отобрать церковный банковский счет, уволить бухгалтера и изменить состав директоров организации.

“Подсудимый Вакульский… в составе неизвестных братьев отлучил Гринько, Опанасюка и Пахнюка от церковного руководства и исключил их из общины. Подсудимый Вакульский также потребовал от этих лиц сдать все ключи и церковные пропуски”, – утверждается адвокатом истцов.

Более того, истцы утверждают, что последняя потасовка в церкви произошла с подачи другой стороны:

Славянские пятидесятники Портленда “евангелизируют” друг друга с помощью полиции Фото: thetruthaboveall.yolasite.com

“26 июля 2020 г. произошел инцидент в церкви, что было запечатлено на видео с разных ракурсов. Николай Иванов читал Священное Писание с трибуны прихожанам, и его окружали такие лица, как истец А. Кушнирюк и истец Шкуринский. Подсудимый Никора, по явному настоянию подсудимого Ужвы и других, решил пробиться к трибуне, чтобы попытаться удалить г-на Иванова.

Истцы А. Кушнирюк и Шкуринский попытались предупредить обвиняемого Никору, однако Никора проигнорировал эти предупреждения и локтем расчищал себе путь к г-ну Иванову. Только после этого истец А. Кушнирюк отодвинул плечом подсудимого Никору от трибуны. Подсудимый Никора потерял равновесие и упал на застеленную ковром сцену”.

В этой жалобе истцы полагают, что пожилой члены церкви Никора симулировал серьезную травму, якобы нанесенную ему при падении.

Через своего адвоката судящиеся с Вакульским пасторы просят суд назначить наказание (совокупно) в размере $1 млн.

В заявлении также указывается, что основатель и старший пастор церкви “Новая жизнь” был смещен со своего поста церковным советом и отлучен от церкви в сентябре этого года. Тоже самое касается помощника Вакульского Ивана Ужвы.

Руководство церкви и основные участники процесса отказываются давать комментарии “Славянскому Сакраменто”.