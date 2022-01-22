В Вашингтоне проходит «Марш за жизнь»

Ежегодно в США, по разным оценкам, совершается более полумиллиона абортов. Это право закреплено в положениях 14-й поправки к Конституции, но, по мнению участников «Марша за жизнь», оно противоречит Библии.

Как сообщает корреспондент Голоса Америки из Вашингтона, в центре американской столицы проходит марш против абортов.

Религиозные организации – главные спонсоры нынешнего марша. А главные требования – отменить решение суда и дать право штатам самостоятельно определять политику в отношении абортов

Однако в масштабах страны противники абортов находятся в меньшинстве. Согласно недавнему опросу центра Pew, право на аборт считают законным 57 процентов американцев.

Напомним, что 22 января 1973 года Верховный суд США вынес решение о том, что запреты на аборты, которые действовали в американских штатах, нарушают право женщины «на частную жизнь», закрепленную 14 поправкой Конституции США. Сначала суд вынес решение о легализации абортов только вплоть до третьего месяца беременности, потом этот срок был расширен.