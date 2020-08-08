Протестантские “Битвы престолов” в Портленде

Старший пастор церкви “New Life Missionary Church” в Портленде Василий Никитович Вакульский одержал значительную победу в споре за церковную власть. Рассматривающий дело судья решил не назначать взыскание (штраф и тюремное заключение) престарелому пастору, как ходатайствовали его оппоненты – пасторы Александр Гринько, Петр Опанасюк и Леонид Пахнюк.

В своем ответе подавшим на него в суд пасторам Вакульский пишет, что он не признает право церкви и так называемого совета директоров, состоящего из 28 старейшин, подавать на него в суд.

В суде разжалованные Вакульским пасторы жалуются на снятие с них духовного сана. В частности сын пастора Александра Гринько, дьякон Кирилл Гринько, сетует, что Вакульский нелегитимно снял с него и троицы истцов полномочия духовных лиц, попутно отлучив их от церкви:

“Размещенное видео на ютубе просмотрело свыше 3 тыс. человек и нанесло нам существенный удар по репутации и эмоциональный ущерб…”

В своей жалобе Кирилл Гринько ссылается на прежний опыт общины отлучения от церкви и лишения церковных постов. Отлученные от церкви братья подчеркивают, что лишение членства церкви может быть принято лишь при участии членского и пасторских советов. В данном случае, по их версии, этого сделано не было.

“Свыше 15 лет церкви приходилось исключать некоторых своих членов и во всех случаях это делалось при непосредственном участии совета директоров”, – говорится в иске.

Подавшие в суд на Вакульского пасторы потребовали наказать ответчика за то, что тот якобы нарушил судебный запрет, опубликовав на ютубе видео об отлучении их от церкви. За данное действие пасторы Гринько, Опанасюк и Пахнюк требовали наказать Василия Никитовича денежным штрафом, а также лишением свободы – вплоть до 6 месяцев тюрьмы.

Как мы уже сообщали, в мае этого года в опубликованном на ютубе видео пастор Василий Вакульский заявил:

“Поведение данных братьев (Александра Гринько, Петра Опанасюка, Леонида Пахнюка и Кирилла Гринько) не соответствует Евангелию, их действия служат соблазну верующих и мирских людей… Их поступки способствуют разделению в церкви и разрушению многочисленных служений, наносят непоправимый ущерб репутации церкви..”

Однако пастор Вакульский не поддался на данную провокацию и сообщил суду, что он имел право самолично принимать решение насчет исключения из церкви восставших против него “духовных братьев”.

“Совет старейшин является консультативных органом при пастыре и никогда не использовался в качестве “совета директоров”, как это хотят представить истцы”, – написал Василий Никитович.

В своем меморандуме пастор Вакульский пишет, что в светском суде нет места для рассмотрения внутрицерковных прений и споров. По словам старшего пастора, речь идет о доктринальном учении церкви и что, с помощью государства, подав в суд, истцы пытаются манипулировать управлением религиозной организации.

“Вместо того, чтобы решить это дело внутри (церкви – SlavicSac.com), как это практиковалось на протяжение 30 лет, истцы пытаются использовать законы штата Орегон о бесприбыльных организациях, втянув суд в решение церковной практики и управления. Подобному делу нет места в гражданском суде и последний должен отвергнуть все аргументы истцов, не вмешиваясь во внутрицерковные дела”, – свидетельствует суду Вакульский.

Напомним, что в судебном споре речь шла об узурпаторстве церковной власти Василием Никитовичем Вакульским, а в кулуарах его обвиняли в коррупции и недостаточной прогрессивности в процессе реформации церковных богослужений. Другими словами, он старался сохранить консервативный стиль богослужений, в которых отсутствовала громкая музыка и живое прославление.

Дополнительно Вакульский сообщает суду, что служители были исключены из церкви за непослушание, в частности они “отказались преподавать Евхаристию и препятствовали проведению воскресной школы и занятиям молодежного хора”.

Более того, Вакульский информирует о том, что наказанные церковью пасторы “вопреки церковному протоколу по COVID-19 провели Пасхальное богослужение”.

Базируясь на законе об отделении государства и церкви, судья Стеффан Александер постановил, что не может наказать пастора Вакульского за его действия по отлучению подавших на него в суд пасторов. В итоге, в этом раунде пасторы Гринько, Опанасюк и Пахнюк проиграли…

Еще один фигурант дела, Руслан Петруша, которого истцы называют в “пособником” старшего пастора, требует от суда признать его участие в деле нелегитимным. Адвокат Петруши сообщает, что его подзащитный не уличен в противозаконной деятельности и поэтому его не за что судить.

“Славянский Сакраменто” обратился за комментариями к обеим сторонам процесса, однако, к моменту публикации статьи никакого ответа пока не последовало.

Между тем, на сайте GoFundMe продолжается сбор средств на оплату судебных издержек пастора Вакульского. Уже собрано $49 тыс. На сайте Change.org также появилась петиция к губернатору штата с просьбой остановить судебное преследование Вакульского. Прошение набрало свыше 6 тыс. голосов.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com