Суд в Техасе заблокировал указ Байдена о вакцинации госслужащих

В Техасе в минувшую пятницу судья Джеффри Браун издал запрет, запрещающий федеральному правительству приводить в жизнь выполнение требования президента Джо Байдена о том, чтобы федеральные служащие были вакцинированы от COVID-19.

Иск был подан группой Feds for Medical Freedom, сообщает CBSNews.

Ранее в сентябре прошлого года президент Байден ввел требование, чтобы более 3,5 миллионов федеральных служащих должны вакцинироваться или регулярно проходить тестирование на COVID, это требование включало освобождение по медицинским и религиозным показателям и вступило в силу в ноябре 2021 года.

Министерство юстиции заявило, что обжалует это решение.

Как уже сообщал “Славянский Сакраменто”, Верховный суд недавно заблокировал требование администрации Байдена об обязательной вакцинации или тестировании на COVID для бизнесов, в которых работает более 100 человек. Однако в отношении медицинских работников это требование сохраняется.