Gallup: рейтинги руководства США в мире выросли

Рейтинги руководства США выросли за первые шесть месяцев администрации президента Джо Байдена, свидетельствуют результаты опроса Gallup, проведенного почти в 50 странах.

Росту предшествовало падение медианного рейтинга руководства США до рекордно низкого уровня в 30 процентов в 108 странах, где Gallup проводил опрос в прошлом году – последнем году администрации президента Дональда Трампа.

Базирующаяся в Вашингтоне аналитическая компания Gallup сообщила, что ее данные за 2021 год еще не полны, но в 46 странах, где данные были доступны к началу августа, рейтинг одобрения американского руководства вырос до 49 процентов.

Рейтинги снизились в трех странах: в России с 18 до 13 процентов, в Сербии с 20 до 16 и в Бенине с 54 до 50 процентов.

При этом рейтинги американского руководства значительно выросли в нескольких европейских странах.

Рост составил 52 процентных пункта в Португалии, 45 пунктов в Нидерландах и 41 пункт в Швеции.

Одобрение американского руководства также выросло с 17 до 55 процентов в соседней с США Канаде, двузначный рост также произошел в Германии, Италии, Франции и Японии.

Гэллап указал на разницу в подходах США к контактам с внешним миром при администрациях Трампа и Байдена. Трамп продвигал свою политику «Америка прежде всего», в то время как Байден стремится к более тесному сотрудничеству с другими странами.

«Эти слова и дела, вероятно, успокоили многих давних союзников США и международное сообщество в целом и помогают объяснить резкий рост рейтингов одобрения в большинстве из 46 стран и территорий, охваченных исследованием в первом полугодии 2021 года», – заявил Gallup.

Но, несмотря на высокие рейтинги, США занимают второе место в некоторых регионах, значительно отставая от лидеров.

Когда Gallup спрашивал респондентов, одобряют ли они действия руководства США, Германии, Китая и России, Германия заняла первое место среди участников опроса в Европе, Азии и на американских континентах. Руководство США заняло первое место лишь в Африке (53 процента против 49 у Германии).

Крис Ханнас, VOA