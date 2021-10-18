Сделайте прививку, чтобы защитить себя, семью и друзей

На сегодняшний день существует много информации о COVID-19, его вариантах и ​​различных от COVID-19 прививках, что в общем затрудняет понимание того, что есть правда, а что нет, и как мы должны поступить, чтобы обезопасить себя, семью и друзей, дабы оставаться здоровыми. Как врач, который с гордостью оказывает медицинскую помощь калифорнийцам, в том числе многим выходцам из Восточной Европы, для которых этот штат стал вторым домом, и одновременно как человек, который работает напрямую с пациентами с COVID-19, я с гордостью могу сказать, что я полностью вакцинирована. Мои дочери 12-15 лет тоже. И вам стоит сделать то же самое.

Я знаю, что многие из вас, вероятно, все еще опасаются прививок, думая, что лучше заразиться COVID-19, чем испытать возможные побочные действия на вакцину. Я хочу прояснить, что вакцина доказала свою безопасность и эффективность и является лучшим средством защиты себя и близких от COVID-19.

FDA полностью одобрило вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 для всех в возрасте от 16 лет и старше. Вакцина прошла строгие процедуры тестирования и проверки FDA; не было пропущено ни одного шага, и на протяжении всего процесса проверки использовались давно существующие правила и методы оценки безопасности вакцин.

Полное одобрение FDA подтверждает безопасность и эффективность вакцины против COVID-19, и есть существенные данные, подтверждающие это. Если вы ждали этого официального одобрения на вакцинацию, ваше время пришло.

Другие доступные вакцины по-прежнему считаются безопасными и эффективными. Вакцина Moderna находится на рассмотрении FDA для получения полного разрешения регулирующих органов, и ожидается, что вакцина Johnson & Johnson последует за ней. Обе остаются разрешенными FDA для использования в экстренных случаях, а Pfizer также разрешено использовать в экстренных случаях для лиц в возрасте от 12 до 15 лет.

Несмотря на наличие этих важнейших вакцин, которые могут помочь спасти жизни, в нашем сообществе по-прежнему слишком много семей, которые не вакцинированы, что подвергает их и окружающих ненужному риску. Невакцинированные лица составляют более 90% всех случаев COVID-19, требующих госпитализации. Эта ситуация будет только ухудшаться, ставя под угрозу нашу систему здравоохранения и приводя к смертности, которую можно было бы предотвратить.

Я ежедневно принимаю пациентов с COVID-19. С появлением новых вариантов люди, которые приходят ко мне в офис с COVID-19, моложе, и большинство из них не вакцинированы. Прошлый год был плохим, но вариант Дельта привёл к тому, что люди стали заражаться ещё больше, – Дельта более чем на 60 процентов заразнее, чем исходный штамм COVID-19, что представляет собой высокий риск для непривитых людей.

Хотя вакцинация не может полностью предотвратить заражение, она защитит вас от тяжелого заболевания, уменьшит симптомы и поможет избежать попадания в больницу. В сочетании с ответственным ношением масок в ​​помещениях ваша защита возрастет еще больше.

Для меня потеря даже одного человека из-за COVID-19 – это слишком много, и я призываю всех пройти вакцинацию, чтобы предотвратить ненужную смерть, особенно если вакцинация безопасна, бесплатна и легко доступна.

Дезинформация подвергает опасности нашу коммьюнити и наши жизни, в том числе наших самых маленьких и наиболее уязвимых детей, которые еще не имеют разрешения на вакцинацию от COVID-19. Пожалуйста, узнайте факты. Вакцины доступны и бесплатны для всех, независимо от страхового или иммиграционного статуса. Вы можете записаться на прием для вакцинации или найти ближайшую к вам клинику, где не требуется предварительная запись, на сайте MyTurn.ca.gov или по телефону 833-422-4255.

Автор: Доктор Марина Ройтман

Доктор Марина Ройтман, MD, FACP родилась в Молдове и переехала в США в подростковом возрасте. Она получила медицинскую степень в Орегонском университете медицинских наук и прошла аспирантуру в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке. В настоящее время она является клиническим профессором медицины в UCSF и Директором программы по лечению заболеваний печени в UCSF Fresno.