Жителю штата Вашингтон предъявлены обвинения в нападении на редкого гавайского тюленя-монаха

38-летнему Игорю Михайловичу Литвинчуку из города Ковингтон, штат Вашингтон, предъявлены федеральные обвинения в преследовании и попытке причинения вреда исчезающему гавайскому тюленю по кличке Лани. Об этом сообщил федеральный прокурор США Кен Соренсон.

Согласно материалам уголовной жалобы, Литвинчук обвиняется в нарушении Закона об исчезающих видах и Закона о защите морских млекопитающих. Мужчина был задержан 13 мая неподалёку от Сиэтла агентами Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и остаётся под стражей. Первое судебное заседание назначено на 14 мая в федеральном суде Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле.

По данным следствия, инцидент произошёл 5 мая в районе Лахайна на острове Мауи, где Литвинчука якобы заметили и сняли на видео во время наблюдения за тюленем-монахом Лани. По версии обвинения, животное в тот момент играло у берега, подталкивая плавающее бревно.

Следователи утверждают, что мужчина поднял большой камень, прицелился и бросил его прямо в голову тюленю. Камень едва не попал в морду животного, напугав Лани и заставив её резко вынырнуть из воды. Очевидцы немедленно сделали замечание мужчине и сообщили, что вызвали полицию. По словам свидетелей, Литвинчук якобы ответил, что он «достаточно богат, чтобы оплатить штрафы», после чего ушёл.

Свидетели также сообщили, что после инцидента Лани долгое время оставалась практически неподвижной, что вызвало серьёзные опасения за её состояние.

В случае признания виновным Литвинчуку грозит до одного года лишения свободы по каждому из обвинений, а также последующий надзор после освобождения. Кроме того, ему может быть назначен штраф до 50 тысяч долларов.

«Уникальная и ценная дикая природа Гавайских островов — это символ особого места Гавайев в мире и их невероятного биоразнообразия. Мы намерены защищать наши уязвимые виды, особенно находящихся под угрозой исчезновения гавайских тюленей-монахов, таких как Лани», — заявил федеральный прокурор Кен Соренсон.

В прокуратуре подчеркнули, что предъявленные обвинения являются лишь утверждениями следствия, а обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.