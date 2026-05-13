Президент Трамп заявил, что “не думает о финансовом положении американцев” во время переговоров по Ирану и вопросам возможного военного конфликта на Ближнем Востоке.

Отвечая на вопрос журналистов о росте цен на топливо и влиянии кризиса на жителей США, Трамп сказал: «Я не думаю о финансовом положении американцев. Я думаю о том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия».

Заявление вызвало резкую реакцию со стороны демократов и части американских СМИ. Критики обвинили президента в безразличии к проблемам граждан на фоне инфляции и роста стоимости жизни.

В Белом доме позже пояснили, что слова Трампа касались исключительно внешнеполитических переговоров и вопросов национальной безопасности.