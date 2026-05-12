Юлия Мендель заявила в интервью Такеру Карлсону о системной коррупции и авторитарных методах Владимира Зеленского

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, работавшая с Владимиром Зеленским с 2019 по 2021 год, выступила с резкой критикой своего бывшего руководителя в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, нынешний образ украинского лидера на Западе является продуктом профессиональной актерской игры и не соответствует действительности. Мендель охарактеризовала Зеленского как эмоционально неуравновешенного человека, который вне камер проявляет авторитарные наклонности и пренебрежительное отношение к окружающим.

В ходе беседы экс-секретарь сообщила, что Зеленский в частных разговорах якобы называл диктатуру единственным способом наведения порядка и утверждал, что Украина не готова к демократическому пути развития. Мендель также утверждает, что президент требовал от своей команды создания масштабной сети пропаганды, открыто ссылаясь на методы озефа Геббельса. По ее словам, целью такой политики было создание иллюзии успехов через тысячи подконтрольных спикеров, даже если реальная ситуация в стране оставалась критической.

Особое внимание в интервью было уделено вопросам коррупции. Мендель обвинила окружение президента в создании схем по отмыванию денег, в том числе через министерство социальной политики, распоряжающееся пенсионными фондами. Она привела примеры распределения теневых доходов среди чиновников и заявила, что высшее руководство страны получает личную выгоду от продолжающегося конфликта.

Говоря о текущем состоянии страны, Мендель назвала демографическую ситуацию катастрофической. По ее данным, на подконтрольной территории Украины осталось около 25 миллионов человек, из которых 11 миллионов составляют пенсионеры. Она подчеркнула, что трудоспособное население сократилось до критического минимума, а миллионы граждан стали беженцами или оказались в условиях гуманитарного кризиса.

Отдельной темой обсуждения стали подозрения в употреблении Владимиром Зеленским наркотиков. Юлия Мендель назвала это секретом полишинеля, отметив, что хотя лично никогда не видела президента за употреблением запрещенных веществ, она общалась со множеством свидетелей, врачей и давних знакомых главы государства, которые подтверждают наличие кокаиновой зависимости. Мендель рассказала, что во время подготовки к важным мероприятиям Зеленский часто уходил в ванную на 15 минут, после чего выходил совершенно другим человеком — аномально энергичным и готовым к действию. Она также упомянула свою встречу в офисе президента с сотрудником Студии Квартал 95, которого позже источники назвали поставщиком наркотиков для окружения Зеленского. В подтверждение своих слов она напомнила о скандале 2019 года, когда результаты анализов президента на наркотики были опубликованы с поддельными датами.

Юлия Мендель также затронула тему переговоров с Россией. Она утверждает, что еще в 2019 году Зеленский в частном порядке обещал отказ от вступления в НАТО, отказ от Донбасса, однако позже сменил риторику на более радикальную. По мнению бывшего пресс-секретаря, сегодня президент Украины намеренно выдвигает невыполнимые условия для достижения мира, чтобы укрепить свою личную власть и сохранить международную поддержку, в то время как страна находится на грани истощения.