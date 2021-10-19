Умер от коронавируса экс-госсекретарь США Колин Пауэлл

Онкологическое заболевание экс-госсекретаря и его преклонный возраст сделали его крайне уязвимым для вируса, пишет Стив Барагона из VOA.

Президент США Джо Байден обнародовал прокламацию по случаю кончины бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, который ушел из жизни в понедельник в возрасте 84 лет.

В знак уважения к памяти Пауэлла Байден распорядился приспустить флаги в государственных учреждениях по всей стране, а также в дипломатических и военных миссиях за рубежом.

Борьба Пауэлла с раком и его преклонный возраст отнесли его в категорию наиболее уязвимых для COVID-19 людей.

Ученые говорят, что именно эти крайне уязвимые люди больше всего выигрывают от коллективного иммунитета, который обеспечивает масштабная вакцинация.

Согласно заявлению семьи Пауэлла, экс-госсекретарь прошел полный курс вакцинации.

Но у него была множественная миелома – форма рака крови, который подавляет иммунный ответ организма. И болезнь, и лечение приводят к ослаблению иммунной системы пациента.

Такие пациенты не только уязвимы для многих видов инфекции, но их иммунная система также не очень хорошо реагирует на вакцины.