В городе Ливермор (Калифорния) в 2026 году отмечают 125-летие самой долговечной лампочки в мире — так называемой Centennial Light. Она была установлена в 1901 году в пожарной части города Ливермор и до сих пор продолжает работать почти без перерыва.

Лампочка мощностью 4 ватта с угольной нитью накаливания находится в пожарной станции Livermore-Pleasanton Fire Department. По данным местных властей, юбилейный праздник в честь её 125-летия запланирован на субботу, 6 июня 2026 года, с 10:00 утра. Посетители смогут увидеть её лично или наблюдать за трансляцией через онлайн-камеру BulbCam.

Исторический артефакт, произведённый компанией Shelby Electric Company в Огайо, горит практически непрерывно с начала XX века, пережив переезды и перебои с электроснабжением. Лампочка официально признана Книгой рекордов Гиннесса и включена в список курьёзов Ripley’s Believe It or Not! как самая долговечная действующая лампа в мире.

Эксперты связывают её удивительную сохранность с прочной конструкцией угольной нити и стабильным электропитанием на протяжении десятилетий.