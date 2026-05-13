Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «готовится к войне», а также анонсировал «точечную мобилизацию» отдельных подразделений для повышения боеготовности армии.

По словам белорусского лидера, страна «ничего не скрывает», а содержание вооруженных сил необходимо для защиты государства. При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск «абсолютно против войны», однако обязан готовиться к возможным угрозам.

«Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные силы создали», — заявил он во время подведения итогов проверки армии.

На фоне продолжающихся военных учений и мобилизационных мероприятий заявления Лукашенко прозвучали особенно тревожно. Ранее белорусские власти уже усиливали проверки боеготовности и расширяли совместные военные программы с Россией.

Эксперты отмечают, что риторика Минска становится все более милитаризированной, несмотря на публичные заявления о нежелании втягиваться в прямой конфликт.