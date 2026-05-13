Директор Национальной разведки США Тулси Габбард начала расследование деятельности более 120 биологических лабораторий за рубежом, финансировавшихся за счет американских налогоплательщиков.

По данным американских СМИ, проверка затронет объекты более чем в 30 странах, включая Украину, где, как утверждается, расположено свыше 40 подобных лабораторий.

Расследование связано с опасениями вокруг исследований типа gain-of-function — экспериментов по усилению свойств вирусов и патогенов. В администрации США заявляют, что хотят установить, какие именно исследования проводились, какие патогены хранились в лабораториях и насколько надежно обеспечивалась их безопасность.

Габбард подчеркнула, что пандемия COVID-19 показала возможные глобальные последствия подобных исследований. При этом американские власти утверждают, что программы финансировались в рамках инициатив по снижению биологических угроз и носили «оборонительный» характер.

Россия ранее неоднократно заявляла, что на территории Украины якобы действовали связанные с США военно-биологические лаборатории. В Москве утверждали, что в них могли проводиться опасные исследования двойного назначения. Киев и Вашингтон эти обвинения отвергали, заявляя, что речь шла о гражданских объектах, занимавшихся мониторингом заболеваний и биологической безопасностью.