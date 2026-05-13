Трамп заявил об освобождении пяти заключённых из Беларуси и России, а также польского журналиста

Президент США Дональд Трамп заявил, что при содействии Вашингтона были освобождены трое граждан Польши и двое граждан Молдовы, находившихся в заключении в Беларуси и России.

Об этом Трамп сообщил в социальной сети, отметив, что освобождение стало возможным благодаря усилиям его специального президентского посланника Джона Коала. По словам американского президента, администрация США «оказала серьёзное давление», чтобы добиться освобождения задержанных.

Особое внимание Трамп уделил делу польского журналиста и активиста польского меньшинства в Беларуси Анджея Почобута. По словам президента США, президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи в сентябре прошлого года попросил его помочь добиться освобождения Почобута из белорусской тюрьмы.

«Сегодня Почобут свободен благодаря нашим усилиям», — написал Трамп, добавив, что Соединённые Штаты «выполняют обязательства перед союзниками и друзьями».

Американский президент также поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко «за сотрудничество и дружбу».

Подробности освобождения, включая условия договорённостей и имена остальных освобождённых граждан Польши и Молдовы, на момент публикации официально не раскрывались.