В Калифорнии вводят “начертание Зверя”: как “чипируют” христиан в Золотом штате

В Калифорнии “вводят начертание Зверя” или как “чипируют” христиан в Золотом штате

Почему у антиваксеров (по крайней мере в Калифорнии) нет будущего

Помню, как в начале 2000-х республиканские активисты собирали толпы протестующих у Капитолия в Сакраменто. Активисты, в том числе из славянской общины региона, даже ходили к тогдашним губернаторам (сначала – Грею Дэвису, затем – к Арнольду Шварценеггеру), относили десятки тысяч подписей сначала против закона о ЛГБТ, затем – против обязательной вакцинации.

Правда тогда, ни тот, ни другой не нашли времени для ходоков из народа…

Между прочим, некоторые бесчестные дельцы, плотно вращавшиеся среди политической и религиозной элиты Калифорнии, на этой волне, войдя в местный Капитолий, заработали свой политический капитал. А некоторые славянские пасторы-бизнесмены не преминули захаживать в высокие кабинеты, чтобы потешить свои политические амбиции.

Одновременно со старомодно одетыми бабушками в Капитолий вошли “русские невесты” из местной иммигрантской общины.



Американские сенаторы, обходя сидевших на ступеньках здания протестующих, чрезвычайно удивлялись – откуда, мол, взялись все эти люди? Кто они такие? Местная пресса взялась изучать и расследовать – кто такие славянские иммигранты? Некоторые СМИ называли религиозных беженцев лицемерными экстремистами, успешно бежавшими из тоталитарного СССР и на американской земле занимающимися гонениями на гостеприимно принявших их американцев.

Дело в том, что в пылу споров случались стычки, одна из которых даже довела до смертоубийства. Калифорниец по имени Сатендар Сингх был даже убит в пылу спора из-за своей нетрадиционной ориентации на волне массовых протестов. Его предполагаемый убийца – прихожанин одной из славянских церквей региона, до сих пор скрывается в Украине. Церкви осаждали геев, геи – церкви. Накал страстей был примерно таким, как во времена выхода Лота из Содома и Гоморры…

Лягушку варят на медленном огне

Спустя всего несколько лет, ряды рьяных борцов против “сатанинского отродья” значительно поредели, и в штате один за другим были приняты сначала закон о защите ЛГБТ, а затем – об обязательной вакцинации.

Религиозный пыл люда значительно поутих (и правда, сколько можно? Ведь Золотой штат дает нам широкие возможности зашибать сногсшибательные миллионы на своей буйно цветущей экономике, зачем людям жизнь портить – мы хотим жить в самых лучших домах, отдыхать в Канкуне и ездить на Теслах!)

Минуло около двух десятилетий, и сейчас, если какой заблудший поборник “христианской” морали, попробует проповедовать с церковной кафедры ненависть к тем же геям или хотя бы отказ подчиниться законной власти насчет церковных собраний (как этого требует Священное писание) – тут же на своей шкуре испытает судьбу первых учеников Христа..

Впрочем рьяные борцы за справедливость почему-то забывают так же активно выступать за чистоту своей общины – мы много писали о повальной коррупции в среде так называемых славянских церквей. Тут можно созерцать весь спектр уголовных преступлений – начиная от риал-истейт мафии, педофилии и проституции среди священников, домашнего насилия, наркомании и заканчивая массовыми убийствами.

Что больше всего удивляет, так это то, что верующие в чипирование более агрессивно набрасываются на нас, вскрывающих грехи церкви, чем на сторонников мифического чипирования. У меня даже есть версия, что, борясь с так называемой чипизацией, многие церковники не столько борются против нее, сколько против системы контроля над их финансовыми потоками. Если вы, проповедуя чистое Евангелие, настолько в него верите, то почему бы вам не опубликовать ваши налоговые декларации и доходы, в том числе приходящие через “добровольные пожертвования”. Мне, например, скрывать нечего, я чипирование не боюсь.

Мы все уже все давно чипированы

Кстати, для тех, кто не в курсе: а знаете ли вы, что всякий, владеющих более-менее современным смартфоном, пользующийся поисковыми сервисами вроде Google, давно уже является “чипированным” хай-тек гигантами и провайдерами? Более того, американское государство никогда не скрывало, что всегда и везде собирает информацию о своих подданных (так просто легче управлять).

Приобретая дом в штате Калифорния, покупая туфли жене и заполняя документы на получения пособия, вы автоматически сообщаете всю свою информацию государству, спецслужбам и маркетологическим фирмам.

Может я удивлю кого-то, но Google и Facebook больше о вас знают, чем ваш супруг или супруга.

Вера без дел мертва…

У меня лично много знакомых, которые десятилетиями работают на правительство штата Калифорния и в местных госпиталях. Многие из них искренне верят, что – вакцинация от COVID-19 была введена для тотального чипирования всего населения (плоской) земли. Посмотрим, что они предпочтут – начертание на чело, либо – гонение за веру.

А между тем так называемым верующим региона Сакраменто приходится томиться в своем праведном духе, денно и нощно работая на масштабных стройках нетрадиционного Сан-Франциско, а в воскресенье – лицемерно замаливать свои грехи по многочисленным церквям…

Впрочем выход есть: несколько лет назад я побывал в Беларуси, Украине, а также в штате Миссури, и о каждом из этих мест я публиковал фото- и видео репортажи. Можно туда бежать из Калифорнии. Только вот в первом месте дают реальные тюремные сроки пасторам церквей, убивают журналистов и политиков, во втором – продолжается перманентная гибридная война и бушует нечеловеческая коррупция, а вот третье место – в самый раз.

Правда, там нет ни водопроводов в домах, а туалет – на улице.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com