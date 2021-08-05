Главный врач Пентагона: коронавирус никуда не уйдет

При этом генерал-лейтенант Рональд Плейс предположил, что наступит момент, «когда мы не будем все время говорить о COVID-19», передает Служба новостей «Голоса Америки».

Главный врач Пентагона предупредил американцев, что, несмотря на интенсивную кампанию по борьбе с пандемией, коронавирус не уйдет.

По его словам, как и другие вирусы, COVID-19 «будет частью нашей реальности еще долгое время».

Генерал-лейтенант Рональд Плейс, глава Управления здравоохранения Пентагона, заявил об этом, выступая на конференции «Море – Воздух – Космос» (Sea Air Space) в Нешенел-Харбор в Мэриленде.

Плейс сказал, что коронавирус, вызывающий COVID-19, и другие вирусы, подобные ему, вероятно, сохранятся в окружающей среде и продолжат мутировать.

«Нам придется иметь с этим дело», – заявил он участникам конференции.

По данным Reuters, число случаев коронавируса во всем мире в среду превысило 200 миллионов.

По мнению Плейса, ситуация с пандемией в США сейчас «нормальная, но не отличная».

«Мне кажется, многие из нас верят в то, что COVID-19 уйдет, но это заблуждение, – отметил он. – Он не уйдет, так же как не уходит грипп. Многие вирусы имеют тенденцию мутировать и делать то, что их поддерживает».

По словам генерала, люди должны чувствовать себя спокойно с медицинской командой министерства обороны, благодаря ее жажде любопытства. Он отметил, что медицинские исследования являются непрерывным процессом совершенствования.

В военно-научном плане COVID-19 является биологическим событием, а вакцину от COVID-19 нужно рассматривать как биологический бронежилет, сказал он.

«Десятки тысяч американцев ежегодно умирают от гриппа, и в то время как большинство из нас, состоящих в вооруженных силах, вакцинированы, большинство американцев – нет, – отметил генерал. – Для нас это проблема».

Несколько хороших вакцин были разработаны в США «не благодаря какому-то магическому мышлению у производителей весной 2020 года», сказал Плейс.

«Эта работа была основана на многолетних, иногда более чем десятилетних исследованиях о том, как вывести методологию вакцинации на новый уровень», – указал генерал.

По его словам, в области вакцин был достигнут огромный прогресс.

«Думаю, что мы окажемся в ситуации, когда не будем все время говорить о COVID-19», – сказал Плейс.

Однако он предупредил, что такое душевное спокойствие едва ли придет в этом году.

«Мы окажемся в ситуации, когда появится другое инфекционное заболевание, о котором мы будем беспокоиться или думать, так же как о гриппе, кори или столбняке, [когда людям будут делать прививки, чтобы защититься от болезней]», – заявил Плейс.

«Это еще долго будет частью нашей реальности», – предупредил генерал.