Байден: к 2030 году экологичные автомобили займут 50% американского авторынка

Президент распорядился подготовить новые нормативы вредных выбросов для транспортных средств, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в четверг подписал распоряжение, в результате реализации которого, как ожидается, уже в 2030 году автомобили, не производящие вредных выбросов, составят 50% всех проданных в США машин. Указ также предусматривает разработку новых нормативов, регулирующих уровень вредных выбросов в отношении транспортных средств.

Указ Байдена, не носящий обязательного к исполнению юридического характера, поддержали крупнейшие американские и международные автопроизводители, которые предупреждают, что для реализации инициативы потребуются миллиарды долларов в виде государственного инвестирования.

Байден отметил, что сегодня он отменил «недальновидный отказ предыдущей администрации от стандартов, регулирующих выбросы для транспортных средств». По словам президента, реализацией указа займутся Агентство по охране окружающей среды и Министерство транспорта.

«Мы должны продолжать инвестировать в наших рабочих и наших производителей, чтобы полностью раскрыть их потенциал», – сказал Байден.

Подписав указ, президент сел в припаркованный у Белого дома электромобиль и прокатился по территории рядом с резиденцией главы государства.

General Motors, Ford Motor и Stellantis NV, материнская компания Chrysler, выпустили во вторник совместное заявление, пообещав довести долю продаж электромобилей в США до уровня 40% – 50%.

Исполнительный директор General Motors Мэри Барра и генеральный директор Ford Джим Фарли присутствовали на церемонии в Белом доме. Однако на мероприятии отсутствовал предприниматель Илон Маск, владелец компании Tesla, которая специализируется на производстве электромобилей, а сам Маск считается пионером отрасли по производству электрических транспортных средств.

Сам Маск в четверг утром написал в Твиттере, что ему «кажется странным» то, что его не пригласили в Белый дом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг уклонилась от прямого ответа на просьбу журналиста прокомментировать утверждения о том, что Маска не пригласили из-за того, что работникам Tesla не разрешено создание профсоюза.

«Я предоставляю вам возможность сделать собственный вывод», – сказала Псаки.

Министр транспорта Пит Буттиджич в интервью CNBC признался в том, что он не уверен в причине по которой Маска не пригласили на церемонию подписания указа, касающегося производителей электромобилей.

«Не уверен. Я знаю что в этой отрасли много лидеров», – заявил Буттиджич. Илон Маск прокомментировал твит утреннего шоу CBCN мемом, герой которого говорит: «Я не утверждаю, что это вредительство. Но это вредительство».

Приказ Байден относит к категории автомобилей с нулевым уровнем выбросов электромобили с акуммуляторной батареей, автомобили, работающие на топливных элементах и гибридные автомобили, на которых установлены электрический и бензиновый двигатели.

Новые стандарты выбросов будут установлены для легковых автомобилей в 2030 году, а для более крупных транспортных средств уже в 2027 году.