Район залива Сан-Франциско перешел к исполнению приказа об обязательном пребывании дома

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил 3 декабря, что все секторы, кроме розничной торговли и основных операций, будут закрыты в регионах штата, где в отделениях интенсивной терапии осталось менее 15% свободных коек. Вместо того, чтобы ждать, пока доступность коек достигнет критического уровня и откладывать неизбежное закрытие, медицинские чиновники округов Аламеда, Контра-Коста, Марин, Сан-Франциско и Санта-Клара, а также города Беркли совместно объявили, что они будут выполнять приказ о пребывании дома.

В большинстве из указанных округов приказ об обязательном пребывании дома вступает в силу в воскресенья 6 декабря 2020 г. В округе Аламеда он вступит в силу в понедельник, 7 декабря 2020 г., в округе Марин он вступит в силу во вторник, 8 декабря. Новые ограничения будут действовать до 4 января 2020 года.

Офицеры здравоохранения говорят о резком росте числа заболевших COVID-19 в последние дни, они высказывают опасения, что “рост показателей госпитализации по всему региону угрожает не только членам нашего сообщества серьезным заболеванием COVID-19, но и всем, кто может нуждаться в медицинской помощи из-за сердечного приступа, инсульта, несчастного случая или других серьезных проблем со здоровьем”.