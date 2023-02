Пасторы благословляют инвестиционный бизнес

В редакцию “Славянского Сакраменто” поступили документы, которые проливают свет на участие руководства и членов Славянской миссионерской церкви “Вифания” в крупном финансовом предприятии.

Как следует из документов, по всей видимости, являющимися бухгалтерским отчетом одного из пасторов церкви – Николая Фейцера, попавшего в редакцию “Славянского Сакраменто”, начиная с 2004 по 2010 гг., свыше $14 млн были инвестированы иммигрантами, имеющих отношение к Славянской миссионерской церкви “Вифания” и другим славянским церквям в США, в бизнесы, связанные со здравоохранением. Согласно документу, около 150 человек (многие из которых являются пасторами и членами иммигрантских религиозных организаций) вложились в кампанию по приобретению и эксплуатации медицинского оборудования для проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также в ряд других медицинских бизнесов.

Напомним, что Славянская миссионерская церковь “Вифания” является самым крупным русскоязычным евангельским религиозным объединением в США. До недавнего времени эта церковь находилась под руководством епископа “Союза христиан веры евангельской США” Адама Бондарука.

Пастор Николай Фейцер на то время являлся одним из главных пасторов и администратором Славянской миссионерской церкви “Вифания”, а также предпринимателем. Путешествуя по США, епископ Адам Бондарук представлял Фейцера как успешного бизнесмена и надежного партнера. (Стоит отметить, что после смерти Николая Фейцера в 2019 г. его сыновья продолжили предпринимательскую деятельность в Северной Калифорнии).

В редакцию “Славянского Сакраменто” попала видеозапись визита Адама Бондарука и Николая Фейцера, а также других славянских пасторов из разных штатов в здание, которое, по всей видимости, является МРТ-клиникой в округе Сан-Бернардино. На этом видео Бондарук благословляет предприятие Фейцера в молитве:

“… и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй нам!” – произносит Бондарук, воздевая свои руки к небу.

Проект в Сан-Бернардино являлся одним из бизнес-направлений Николая Фейцера и Петра Солодко. Совместно они организовали и управляли десятками медицинских компаний по всей стране, включая Ambulatory Services Corporation (ASC), Capital Imaging и Medevelop, LLC.

“Славянскому Сакраменто” была предоставлена копия конфиденциального меморандума, подготовленного для одного из инвесторов, вложившего серьезную сумму денег в компанию Medevelop.

Согласно условиям этого меморандума, эти деньги предназначались для развития МРТ-центра в городе Ла-Кинта, Калифорния. Гендиректором ASC являлся русско-язычный иммигрант по имени Петр Солодко. Николай Фейцер являлся секретарем, а позже – исполнительным вице-президентом компании.

В 2008 г. Ambulatory Services Corporation была реорганизована в Consolidated Healthcare Services (CHS), которая стала зонтичной организацией для большинства компаний Солодко.

$14 млн в проектe здравоохранения

Согласно бухгалтерской информации Consolidated Healthcare Services (CHS), попавшей в “Славянский Сакраменто”, члены и часть пасторов Славянской миссионерской церкви “Вифания” и верующие из других штатов вложили около $14 млн в проект покупки дорогого МРТ-оборудования. Как следует из регистрационных документов штата Калифорния, Петр Солодко, предприниматель из Флориды, являлся менеджером CHS.

Источник в церкви “Вифания” поделился со “Славянским Сакраменто” документом, который, по всей видимости, является письмом, подписанным Николаем Фейцером и предназначенным для инвесторов; а финансовые вложения узкого религиозного сообщества, вероятно, стекались к пастору Николаю.

Связь со славянской миссионерской церковью

Согласно со списком, полученным “Славянским Сакраменто”, десятки членов церкви “Вифания” и других иммигрантских церквей Америки инвестировали в бизнес Солодко и Фейцера и их бизнес-партнеров. Список состоит из имен служителей церкви “Вифания” и других лояльных епископу Бондаруку церквей в США. В проект Фейцера некоторые инвестировали $50 тыс., другие – до полумиллиона. Деньги стекались в основном с Запада, включая такие штаты как Колорадо, Айдахо, Вашингтон, и, конечно – Калифорния.

Согласно списку, сам епископ Адам Бондарук вложил $250 тыс. в этот медицинский проект.

По документу, общая сумма вложений составляла $14 450 000. Поступление средств предназначалось для таких проектов, как Hallmark MRI, Medevelop, Prumed, которые были подотчетны CHS.

Как говорится в меморандуме, инвесторам обещалось получение дивидендов, как это и было отображено в условиях контракта.

Диагностические центры

Деньги, отданные частными лицами, предназначались для покупки оборудования и создания сети диагностических центров, которые, согласно утверждениям бизнесменов, в фискальном 2014 г. принесли $20 млн чистого дохода.

Те, кто инвестировал в одну из компаний – Capital Imaging, базирующуюся в Рентоне (штат Вашингтон) – имели ограниченное право на владение опциона компании. Инвесторам не позволялось продавать, приобретать или передавать акции Capital Imaging другим без специального разрешения менеджера компании.

“Начиная с 31-го декабря 2014 г. компания (CHS) владела и оперировала 26 диагностическими МРТ-центрами (во Флориде, Оклахоме и Техасе) и 1 центром во Флориде. В диагностических центрах компании наблюдалось общее увеличение сканирований – с 42 731 в 2013 календарном году (с наличием 26 диагностических центров в конце года), до 44 354 сканирований в 2014 календарном году (с 27 диагностическими центрами в конце года),” – заявлял Петр Солодко в официальном сообщении в июне 2015 г.

Богатые становятся богаче

Согласно администрации округа Сакраменто, бывший старший пастор церкви “Вифания” Адам Бондарук занимался приобретением и продажей недвижимости. Его младший сын Бен Бондарук также активно занимается продажей недвижимости, как и один из сыновей Николая Фейцера – Павел Фейцер.

В частности, в прошлом году Бен Бондарук поставил на продажу один из домов Павла Фейцера за $2,7 млн.

Ни Бен Бондарук, ни Павел Фейцер не прокомментировали информацию, опубликованную в данной статье.

“Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”

Евангелие от Матфея гл. 6, стих 21

Николай Фейцер умер 19-го октября 2019 г. и был погребен на кладбище Славянской миссионерской церкви “Вифания”. Калифорнийское отделение CHS было ликвидировано в том же году.

Епископ Адам Бондарук умер 14-го августа 2022 г. в Сакраменто. Согласно офису коронера округа Сакраменто, причиной его смерти стал суицид.

Противореча постулатам христианства, которые гласят о собирании сокровищ на небесах, современные пасторы стремятся возводить “земное царство”, возлагая свою надежду на земное богатство и роскошь.

Мы попытались связаться с Петром Солодко, однако его адвокат сообщил, что Солодко не намерен комментировать данную информацию.

У руководства Славянской миссионерской церкви “Вифания” также был шанс предоставить комментарий, однако наши многочисленные просьбы остались неотвеченными.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com

Данный материал был подготовлен при поддержке Fund for Investigative Journalism. Отдельная благодарность Reporters Committee for Freedom of the Press за юридические услуги.