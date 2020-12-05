В США призвали к повсеместному ношению масок вне дома

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) впервые выступили за «универсальное» ношение масок, передает Русская служба «Голоса Америки».

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили в пятницу, что США вступили в «фазу высокого риска передачи коронавируса» из-за холодной погоды, вынуждающей американцев проводить больше времени в закрытых помещениях.

СDС впервые призывали к «повсеместному использованию масок» как в помещениях, так и вне дома. Глава CDC Роберт Редфилд назвал маски «самым важным инструментом в области общественного здравоохранения» для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее в CDC рекомендовали ношение масок в оживленных общественных местах. В отчете подчеркнули, что ношение масок по-прежнему наиболее важно в помещениях и на открытом воздухе в том случае, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию. Ношение масок дома рекомендуется в случае болезни члена семьи, или повышенного риска заболевания у одного из членов семьи, например, если его профессия связана с риском заражения.

В США жертвами COVID-19 стали 277 тыс человек, зарегистрировано почти 14,3 млн случаев заболевания. По данным CDC, что примерно в половине случаев источник заражения – люди, переносящие COVID-19 бессимптомно.