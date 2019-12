На днях Университетом Хельсинки было опубликовано объемное исследование о русскоязычном населении штата Калифорния. Объемная работа была проведена доцентом университета, доктором педагогических наук, Екатериной Протасовой, совместно с кандидатом наук, сотрудником Университета UCLA, Татьяной Рейзор.

Согласно опубликованному исследованию, Калифорния говорит на 120-224 языках. Население штата владеет двумя и более языками: 44,6 % калифорнийцев предпочитают общаться дома не по-английски. В Лос-Анджелесе с его многочисленными этническими районами: «Маленькая Армения», «Маленькая Эфиопия», «Корейский город», «Филиппинский город» и т.п., многоязычные билборды и вывески – привычная часть ландшафта. Наиболее распространен испанский, но значительны группы, говорящие на китайском, тагальском, вьетнамском, корейском, фарси, арабском, хинди и армянском.

Калифорния – второй штат по числу русских после Нью-Йорка, говорится в работе ученных. Русский язык – одиннадцатый среди самых распространенных языков штата. По результатам последней переписи населения 2010 года, в Калифорнии проживают 152 тысячи русскоязычных, всего же в США их 879 тысяч. Крупные группы носителей языка живут в Лос-Анджелесе (55 100), Сан-Франциско (13 000), Сан-Диего (8 813) и округе Санта-Клара, известном также как Кремниевая долина (11 600). В окрестностях Сакраменто проживают 25 300 русскоязычных, и среди них много представителей различных христианских конфессий и сект, переехавших по разным причинам, в том числе из-за невозможности свободно исповедовать свою религию на советском и постсоветском пространстве.



Однако реальное число русскоязычных в Калифорнии – намного больше за счет нелегальной иммиграции и выходцев из стран бывшего СССР. Например, калифорнийская армянская диаспора насчитывает 192 тыс. человек, часть из которых владеет русским языком и участвует в русскоязычных мероприятиях. В Калифорнии русскоязычный человек может сдать тест на водительские права на родном языке, проголосовать в отдельных городах (в Лос-Анджелесе), получить услуги в сферах медицины, юриспруденции и образования. В отличие от многих других языков, русский в Калифорнии можно изучать с детского сада и до выпускного экзамена.

История и современность

Первые русские корабли пришвартовались к берегам Калифорнии в 1806 г. С этим событием связана история любви дочери коменданта крепости Сан-Франциско М. К. Аргуэльо и русского командора Н. Резанова, давшая сюжет рок-опере «Юнона и Авось» (1979). Первые русское поселение появилось в Северной Калифорнии в 1812 г. и просуществовало до 1841 г. Наследие того периода представлено в современном музейном комплексе Форт-Росс. В процессе метизации жены русских поселенцев-колонизаторов и новая прослойка креолов осваивали русский язык.

В своем дневнике адмирал Ф. П. Литке описывает такую встречу: «У одной хижины увидел я довольно пригожую молодую женщину, приготовлявшую кушанье, а, подошед к ней, как я удивился, когда она довольно чистым русским языком стала приглашать меня поесть ее кашицы из желудей, потом жаловалась на то, что идет дождь и пр.». Оказалось, индианка некоторое время жила в Россе с русским промышленным. Ряд заимствований из русского языка сохранился в языках индейцев племени Помо (Oswalt 1958): kuška (кошка), loška (ложка), mišuk (мешок), šinitča (пшеница), kulučitča (горчица), molokko (молоко), kafey (кофе), ča·yu (чай), čaška (чашка), ya·palka (яблоко), ču·ki (чулки). Северная часть полуострова обрела независимость от Испании в1821 г., а в 1850 г. по итогам Американо-мексиканской войны (1846–1848) вошла в состав США, положив начало золотой лихорадке, длившейся до 1855 г. С 1880 до 1917 гг. в Калифорнию приезжают русские из Аляски (вошедшей в состав США в 1867 г.) и жители Российской империи, через Владивосток и Харбин. За эти годы численность русского населения Калифорнии по разным данным растет от 3 до 8-10 тысяч человек.

С этим периодом связаны первые русские поселения, предприятия и религиозные учреждения в исторических даунтаунах Сан-Франциско (район Русской горки) и Лос-Анджелеса. При помощи американской еврейской общины переселяются в различной степени обрусевшие евреи из Российской империи. Идет активное переселение российских немцев (вначале меннонитов, см. Froese 2015). В международном издании Лос-Анджелесской городской директории за 1906–1907 гг. в русском разделе фигурируeт смесь искаженных славянских фамилий (напр., Galitzin, Dawedoff), фамилий немецкого и еврейского происхождения (Cartman, Cohen, Cohn, Schwartz), а также прибалтийских (Dagustas), что говорит о мультиэтническом и многоязычном составе эмиграции из Российской империи.

Кроме того, следует отдельно отметить массовую миграцию в Калифорнию молокан из Закавказья, сформировавших общины в Лос-Анджелесе и СанФранциско в 1905-06 гг. Колонии молокан обосновались в лос-анджелесском районе Флейтс (современный район Бойл-Хайтс), Русской горке Сан-Франциско, долине Сан-Хоакин, графстве Фресно и близ г. Сакраменто. После Первой мировой войны, лос-анджелесская колония молокан стала крупнейшей в Калифорнии. Наиболее ярким представителем русской эмиграции этого периода был предприниматель Петр Дементьев, переехавший в США в 1882 г. Поселившись в Калифорнии в 1893 г., Дементьев стал банкиром и открыл ряд предприятий, где работали русские рабочие, преимущественно молокане. В 1905 г. Дементьев участвовал в авантюре по переселению калифорнийских молокан на Гавайские острова. Одна из дочерей Дементьева вышла замуж за Андре Толстого, снимавшего в 1940-е годы фильмы о России. Иx усадьба в городе Альта-Лома на востоке от Лос-Анджелеса получила название калифорнийской Ясной Поляны. Представителями русскоязычной еврейской иммиграции этого периода являются знаменитый режиссер Лейб Мильштейн [Lewis Milestone], переехавший в США из Кишинева в 1912 г., и Алла Назимова, актриса немого кино, эмигрировавшая из Одессы в 1905. В 1927 г. Назимова открыла гостиницу Garden of Alla с бассейном в форме Черного моря. Гостиница стала местом встреч видных представителей искусства и культуры ХХ века.

Первая волна эмиграции

Первая волна эмиграции (1917–1945) состояла главным образом из студентов, аристократов, профессионалов и военных, приезжавших в Калифорнию тремя маршрутами: из Харбина транзитом через Шанхай или Гонконг, из черноморских портов через Турцию и из Западной Европы. Приблизительная численность российской общины в Калифорнии к 1917 г. составляла 8–10 тысяч человек, расселившихся главным образом в Сан-Франциско (3–4 тысяч человек) и Лос-Анджелесе (около 4 тысяч). В результате эмиграции 1917–1930-х гг. в русскую общину Калифорнии влилась еще одна волна переселенцев, около 10 тысяч человек. В Сан-Франциско иммигранты продолжали селиться в районе Русской горки, а в Лос-Анджелесе новая русская колония обосновалась в Голливуде и насчитывала к 1939 году около 3 тысяч человек. Продолжала расти религиозная миграция, и шло становление религиозной общины в Сакраменто. Этот период отличается активным обустройством русской жизни: открытием церквей и благотворительных организаций, военных и театральных объединений, хоров, клубов, ресторанов и частных бизнесов.

В послевоенные годы в Лос-Анджелесе наблюдается новый всплеск русской культурной жизни. Среди многочисленных общественных объединений появляются местные представительства таких иммигрантских организаций, как Объединение Кадет Российских Кадетских Корпусов, Конгресс Русских Американцев, Общество Русский Сокол, Русско-Американское культурно просветительское общество и Национальный Союз Русских Женщин имени Св. Княгини Ольги.

В Сан-Франциско, городе с более долгой историей русской эмиграции, самоорганизация русской общины оформилась к концу первой волны. Существовали такие организации: хоры, в том числе Д. А. Агренева-Славянского, и газеты «Русская жизнь», Общество русских ветеранов Великой (1-й Мировой) войны и Общекадетское объединение, ассоциация бывших морских офицеров «Кают-компания», Библиотека Русского клуба и Русского центра, Благотворительные Дни русского ребенка, Общество русской музыки, Русские ярмарки. Началом консолидации послужило создание в 1925 г первого Объединенного Комитета Русских Национальных Организаций, а культурное объединение этого периода завершилось открытием Русского Центра в 1939 г.

Профессор О. Матич описывает русскую культурную жизнь в СФ в 1948 г.: «Русский центр с собственным зданием и концертным залом, при котором находился также Музей-архив русской культуры; газеты «Русская жизнь» и «Новая заря»; организации вроде Общества ветеранов Великой войны, тоже имевшего здание, архив, библиотеку и музей. Общество каждый год устраивало благотворительный бал (который назывался инвалидным!) со своими королевой и принцессами, собиравшими деньги для русских ветеранов, живших в бедности». К важным датам читались лекции в Русском центре, действовал «Просветительно-благотворительный фонд имени Ивана Васильевича Кулаева» (богатого сибирского и харбинского, потом калифорнийского промышленника), поддерживавший студентов русского происхождения. В старости в Сан-Франциско жили, например, Г. П. Струве, старшая дочь П. А. Столыпина М. фон Бок с потомством, княгиня Волконская, С. С. Исаков (внебрачный потомок Александра I). Сегодня отголоски той общественной жизни представлены в интернете такими организациями, как Российский Имперский Союз-Орден (riuo.org), Russian Children’s Benevolent Society (rcbsociety.org), Russian Retirement Home (FB), Скаутская Дружина Нижний Новгород St. George Pathfinders (razvedchik.org), Конгресс русских американцев (russian-americans.org). Проводятся «Дни русского ребенка» и русские имперские благотворительные балы (ricbla.com). Послеоктябрьская русская эмиграция оставила свой след в различных сферах жизни Калифорнии: от создания магнитофонов и первого видеомагнитофона А. М. Понятовым (компания Ампекс), виноделия (именем А. Челищева названа премия «Винодел Года») и до киноиндустрии.

Из десятков представителей «русского Голливуда» стоит отметить актеров О. Бакланову, М. Ауэра, И. Баронову, Л. Кедрову, Л. Кинского, И. Лебедева, Е. Леонтовича, И. Мозжухина, Г. Ратова, В. Соколова, А. Тамирова, М. Успенскую, П. Устинова, Т. Туманову, А. Стэн, Ф. Шаляпина (младшего), Н. Захаренко, известную всему миру как Натали Вуд, и М. Чехова, создавшего свою актерскую школу (Бюклинг 2016). Из многочисленных представителей русской культуры выделяются имена балерины Брониславы Нижинской; композиторов Игоря Стравинского и Владимира Дукельского, известного под псевдонимом Вернон Дюк; художников Николая Фешина и Николая Ремизова, работавшего под псевдонимом Ре-Ми. При этом русская диаспора не жила в изоляции: в различные годы сюда приезжали работать А. Ф. Керенский, Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, С. М. Эйзенштейн, Г. В. Александров, Л. С. Бакст, Д. Баланчин, А. Н. Вертинский, И. Г. Эренбург, Б. А. Пильняк и В. И. Немирович-Данченко. Поколение приехавших в 20-е годы буквально «жило на чемоданах», ожидая краха большевиков и возвращения в Россию. С одной стороны, для этой группы эмигрантов было характерно многоязычие и способность грамотно пользоваться этими языками, а с другой – поддержание своей русской идентичности. Обучение русскому языку было локализовано в воскресных религиозных школах, а употребление русского языка новыми, стремительно американизирующимися поколениями ограничивалось кругом семьи и общины. Попытки ввести русский язык в программу американских учебных учреждений успехом не увенчались. К этому же периоду относится и возникновение макаронического языка, описанного О. Матич как San Francisco Russian, в котором возникали обороты вроде «Закрой уиндовку. Коулд поймаешь!» или «Закройте уиндовку, а то чилдренята заколдуются!».

Похожие примеры встречаются в речи молокан в описаниях Б. Пильняка в 1932 г.: «еду я на каре, припарковался по всем правилам около своей плантации, и вдруг вижу, идет моя Марфа с колерным, спикают». Ср. в описании речи молокан С. Е. Никитиной: «Зашатай дору, а то чилдренята засикуют». Из письма А. Назимовой: «Но это былъ бы только красивый «жестъ», Нинуся, and it would be superhuman to live up to it afterwards. Прежде всего, твои дети – и онъ. Ну, что вы съ нимъ будете делать?! He wont fit in, you know that! А работать онъ не сможетъ безъ языка, т.ч. ты должна будешь его содержать». Таково было обычное употребление иноязычных цитат в образованной среде XIX – первой трети ХХ в.: так именно и писали, со вставками тех слов и выражений из разных языков, аналоги которых отсутствовали в русском. В письмах М. Чехова М. Добужинскому (1938–1951; Бюклинг 1994) употребляются английские слова, цитаты из речи американцев, в транслитерации и без: продьюсор, скрипт, How do you do. I am here. What do you want me to do tomorrow?; биг три; тэк ит изи; бат ду ит юр оун вэ, плиз!; э бит ту лабориос; феллошип; thank you.

Вторая волна эмиграции

Вторая волна эмиграции (1945–1970) состоит из разнородных групп: белоэмигрантов и среди них членов РОА, перемещенных лиц и религиозных беженцев. Доминирующей характеристикой новоприбывших было желание влиться в американскую жизнь и культуру. О. Матич констатирует, что предыдущим поколениям эмиграции были свойственны интерес к современным жителям России и нелюбовь к американской саморекламе; в то время как новая эмиграция начинала готовиться к выезду, контактируя с Западом, например, отправляя туда свои произведения; оказавшись в Америке, пыталась в ее природе увидеть что-то привычное, а не принять ее отстраненно. К разнице в речевой культуре этих волн относится и критика языка Аксенова у О. Матич. Читая Остров Крым”, мать Матич прокомментировала крайнюю неуместность в описании откровенных сцен: раньше – «отдалась», у В. Аксенова – «подняла юбку»; дед белоэмигрант не может говорить внуку «милейший», отвечать на вопрос о самочувствии «нормально»). Куратор русской коллекции Гуверовского института А. Шмелев пишет о том, что эта волна эмиграции наименее документирована: многие молчали о своем опыте во время войны и в лагерях и боялись преследований со стороны СССР. Иллюстративна с этой точки зрения судьба знаменитого исследователя русского футуризма В. Маркова, оказавшегося в годы войны в Западной Германии, откуда он затем перебрался в Калифорнию, где преподавал русский язык в открывшейся в 1954 году военной школе (Language Defence Institute) в Монтерее. В своих мемуарах О. Матич, учившаяся у Маркова, пишет, что преподавателей русского языка насчитывалось до 300 человек (в том числе племянник Николая II и поэт Н. Моршен (Марченко). В 1957 Марков защищает диссертацию по Хлебникову и получает работу на отделении славянских языков и литератур в УКЛА.

Тем не менее в это время топография русской эмиграции расширяется: В Сан-Франциско появляется новое эмигрантское поселение в Ричмонде: район между 18 и 25 улицами по бульвару Гири, прозванный позже Гирибасовским. Это место достигло своего расцвета 30 лет назад, а теперь постепенно теряет жителей и клиентов.

Сакраменто

После войны наблюдается приток религиозных беженцев из СССР: молокан, баптистов и пятидесятников, влившихся в уже существовавшие общины. С этой точки зрения примечательна история русскоязычной общины г. Сакраменто, снискавшего славу современной североамериканской столицы религиозной эмиграции. Историю русских протестантских конфессий в округе Сакраменто можно проследить на примере евангелической церкви «Брайт» (ru.brytechurch.org), описанной Я. Диордиенко (2018). В 1921 г. из Российской Сибири приехал первый баптист, за ним последовали другие, к которым присоединились переселенцы из Китая. Упоминается, что в 1927 г. было образовано Тихоокеанское объединение славянских церквей. В 1928 г. община состояла из 30–40 человек; в 1948 г. из Китая бежали от Советской власти, и церковь выросла до 50–60 человек.

«Эту дореволюционную и послереволюционную эмиграцию мы именуем первой волной. Она шла не только через Дальний Восток, но и через Европу и Ближний Восток в Канаду, на Восточный берег США и страны Южной Америки. /…/ В 1951 г. стали появляться эмигранты 2-ой волны. Это русские люди, сорванные с мест жительства Второй Мировой войной. Численность церкви возросла и в 1960 достигла максимума – 88 человек. /…/ В 1962 г. организовалась Первая славянская церковь».

Было построено собственное здание, появились радиопередачи на Россию, издавалась духовная литература.

Третья волна эмиграции началась в 1988 г., когда возможность перебраться в США получили евангельские верующие. Община быстро росла, на пожертвования возвели новое здание. Вставали вопросы о том, искать ли спонсоров, брать ли обязательные взносы или обходиться своими скудными средствами, вливаться ли в американское общество или «стараться хранить свои отеческие традиции и русскоязычность», ограничивать ли прихожан по численности или идти по пути естественной неограниченной церкви. Благодаря «самопожертвенному старанию», «не остались в стыде», и на данный момент численность членов церкви составляет 2 183 человек. В 1991 г. религиозная эмиграция в Сакраменто была представлена широким спектром – от баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и православных до мессианских евреев. Значительную роль в притоке религиозных беженцев в Сакраменто сыграло евангельское номерное радиовещание на территорию СССР.

Благодаря радио и газете «Наши дни», жители Советского Союза узнавали о жизни христиан-баптистов в Калифорнии. Дополнительно работали организованные в Сакраменто программы «Голос правды» (с 1955 г.), где вещал Пол Деметриус, радиостанция организации «Свет на Востоке», где вел передачи известный христианский поэт и прозаик Николай Водневский, и «Слово к России», основанное Михаилом Локтевым в 1972. Последующая семейная миграция шла по принципу цепочки, и сегодня Сакраменто насчитывает более пятидесяти церквей, практикующих богослужение на русском, а в состав общин входят представители из бывших республик СССР. Среди них – большие группы белорусов, украинцев и армян.

Назовем самые известные церкви: «Славянская миссионерская церковь Вифания», «Дом Хлеба», «Свет Евангелия», «Голгофа», «Первая Славянская Евангельская Баптистская Церковь». По официальным данным, русское население современного Сакраменто составляет 25 300 человек, но по некоторым неофициальным оценкам там живет от 75 000 до 150 000 русскоязычных выходцев из всех республик бывшего Союза. Особенно сильна украинская диаспора. В городе есть район, который называется Кармайкл, с рестораном Firebird («Жар-птица») и русскими магазинами. Современная иммиграция в Сакраменто проходит по линии «воссоединения семьи» и не имеет ярко выраженной религиозной направленности.

Третья волна эмиграции

Третьей волне эмиграции (1971–1987) предшествовало движение за освобождение советских евреев, начавшееся в 1960-е годы. Лицом этого движения в Лос-Анджелесе стали активисты С. Фрумкин и будущий политик З. Ярославский, впоследствии основавшие «Южно-Калифорнийский совет в защиту советских евреев» и «Ассоциацию советских евреев-иммигрантов Западного Голливуда». В своей активности Фрумкин и Ярославский пользовались партизанскими тактиками: призывы освободить советских евреев они писали на борту пришвартовавшегося в лос-анджелесском порту советского грузового судна, на воздушном баннере во время визита Леонида Брежнева, на воздушных шарах во время визита президента Ричарда Никсона, на открытках, которые они слали семьям советских отказников, и в поддельных буклетах, которые они раздавали во время гастролей Большого театра. На протяжении 70-х гг. евреи-отказники из СССР приезжали и устраивались в Лос-Анджелесе при содействии HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), Jewish Family Service (JFS), Jewish Federation Council of Greater Los Angeles.

Первоначально селились в еврейском районе Ферфакс. Количество прибывших в Лос-Анджелес устанавливалось специальными квотами, которые определялись относительно общего процента еврейского населения в каждом городе. Так, лос-анджелесская русская диаспора стала самой многочисленной после Нью-Йорка. С 1971 по 1981 г. в городе насчитывалось 6–8 тысяч евреев из СССР. В 1977 г. городские власти разрешили проведение выставки о положении евреев в СССР в здании городской мэрии Лос-Анджелеса, рядом с действующим павильоном выставки, организованной советским посольством.

В начале 80-х эмиграция из СССР временно приостановилась, но в первые годы перестройки эмиграционное законодательство изменилось. Новоприбывшие семьи начали селиться в Западном Голливуде, районе, который официально признают городом (West Hollywood) в 1984 г. На тот момент Западный Голливуд еще не воспринимался как «русский» район. Две русские общины – православная и еврейская – существовали независимо друг от друга со своими организациями и печатными изданиями. Общее русскоязычное население, сгруппировавшееся в районе Пламмер-Парка в середине 80-х, оценивается в 15 000 человек. Становление и расцвет русского района в Западном Голливуде (отрезок бульвара Санта-Моника от бульвара Кресент-Хайтс до улицы Мартел) приходится на послеперестроечные годы. К концу 80-х годов в городе по разным оценкам проживало около 25 000 евреев из СССР. С третьей волной в Калифорнию начинают приезжать русские писатели: В. Аксенов, С. Соколов, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава и Э. Лимонов. Каждое выступление поэта или писателя из СССР приобретало широкий общественный резонанс: об Ахмадулиной, Евтушенко, Вознесенском, Бродском, Аксенове и Окуджаве писали в калифорнийских газетах. В 1981 году О. Матич организовала конгресс русских писателей в Университете Южной Калифорнии под названием «Русская литература в эмиграции: Третья волна», на который приехали Солженицын, Бродский, Синявский, Некрасов, Коржавин, Лимонов, Соколов, Войнович, Алешковский, Аксенов и Довлатов). В 1989 г. для массовых иммигрантов с русским языком была выпущена на двух языках книга, которая по-русски называлась «Вступление в новую жизнь», а по-английски “Entering a new culture”, т.е. «вхождение в новую культуру». Произошло первое, а второе пока полностью не осуществилось.

Четвертая волна

Самая массовая за всю историю эмиграции в США – четвертая волна (1987-) – отличается пестротой этнического и социального состава. Она включает в себя еврейскую, религиозную и экономическую эмиграцию, эмиграцию «через брак» и по воссоединению семьи, людей, получивших иммигрантский статус как выдающиеся специалисты, а также беженцев из горячих точек бывшего СССР. Все эти процессы можно проследить на примере Западного Голливуда.

Попытки использовать название «Маленькая Москва» в этом районе так и не прижились – вероятно, из-за неоднородного состава иммигрантов, о чем говорят современные названия иммигрантских магазинов: Odessa, Karpaty, Tbilissi Bakery, Shalom, Mechta, Svetlana, Cherry Garden, Kashtan, Moscow Deli, Eliseevsky, открывшихся на протяжении 90.х гг. Там же на бульваре Санта-Моника начала работать «Ассоциация советских евреев», русская библиотека и бюро по трудоустройству. Языковой ландшафт меняется: на улице, бывшей в те времена пристанищем баров, секс-шопов, стрип-клубов и кинотеатров порнографической гомосексуальной направленности (некоторые из них сохранились до сих пор), появляются надписи, афиши и объявления на русском языке. Район приобретает пешеходный характер, что способствует интенсификации культурных контактов с местными жителями.

В 1992 г. новоприбывшие иммигранты массово принимают участие в самом большом в США гей-параде, не вполне понимая характер данного мероприятия. Услышав слово «парад», ветераны выходят в костюмах с орденами и медалями, а молодые пары везут детей в колясках, украшенных шариками. «Столкновение цивилизаций» порождает культурные конфликты. Городские власти начинают сотрудничать с представителями иммигрантской общины и выпускают буклет «Понять наших соседей» / Undestanding Our Neighbours (1992), в котором на двух языках объясняют культурные особенности каждой из групп. Современный Западный Голливуд – третий по счету центр русской жизни в Лос-Анджелесе после колоний в Голливуде и Бойл-Хайтс. С 2000 г. при городе работает консультационная комиссия по делам иммигрантов. Согласно опросу 2013 г., здесь живет 4 000 выходцев из стран бывшего СССР, что составляет 11% населения района. Русскоязычный сегмент стремительно сокращается: русских детей в окрестных детских садах становится все меньше, а старшее поколение умирает, оставляя большое количество частных архивов и материалов.

Изучение русской эмиграции в Лос-Анджелесе вступает в период музеефикации. При содействии музея Венде был снят документальный фильм о советских евреях в Лос-Анджелесе: From Red State to Golden State: Soviet Jewish Immigration to the City of Angels (2013). Находящийся в сердце города Пламмер-Парк еще ждет своего исследователя. Выкупленный городскими властями в 1937 г., этот парк считается одним из самых ранних архитектурных и исторических объектов города, символом золотых времен золотого штата. Расположенный между Голливудом и районом Ферфакс, он стал своеобразной линией Уоллеса, местом встреч иммигрантских групп второй и третьей волн. В середине 70- х гг. представители православной общины здесь устраивали благотворительные концерты, а новоприбывшие отказники учили английский язык и играли в азартные игры. В 80-е гг. разрозненные группы стариков говорили по-русски и на идише, а с начала 90-х парк обретает новый облик: его очищают от бомжей, открывают памятник жертвам Бабьего Яра, попеременно празднуют Пурим и День Победы. В англоязычной прессе это место начинают называть Little Gorky Park (малый парк Горького), здесь собираются общества ветеранов, врачей из СССР и русский литературный клуб, а в 1993 обитатели парка голосуют на референдуме за Б. Ельцина.

Двадцать пять лет спустя русская жизнь в Пламмер-Парке продолжается. Висит рекламный плакат кириллицей и латиницей: «Джефри Прэнг. Jeffrey Prang. Член городского совета». Пожилые играют в домино, приходят мамы с детьми, устраиваются концерты. На 8(9) мая с разрешения властей проводится акция «Бессмертный полк». Город поддерживает проведение ежегодного фестиваля искусств и культуры, объявления о котором развешиваются по всему району. Обещают детское цирковое представление, номера на двух сценах, концерт с участием звезд, фокусников, кукольный театр, игры и развлечения для детей, выставку старых автомобилей, выставку художников, традиционную русскую кухню (на самом деле – кухню народов СССР). Во время праздника рекламируются: русскоязычное телевидение («Моё ТВ», Kartina, eTVnet) и пресса; ЭйнштейнParty (интеллектуальные вечеринки в барах); выступления музыкантов («Ночные снайперы», «Руки вверх», «Кватро», «Ногу свело», «Мираж»); билеты на спектакли и концерты (в том числе выступают Национальный балет Украины, Т. Васильева, С. Садальский, А. Руссо, И. Муравьева, С. Крючкова, В. Смехов, М. Шуфутинский, Ф. Киркоров, М. Галкин и Алексей Воробьев – он же Alex Sparrow из Москвы). Раздаются объявления Camp GesheЯ, летнего лагеря для детей 3–10 классов (до 16 лет) из русскоязычных еврейских семей, фокусирующегося на израильских, еврейских и российско-еврейских традициях в нерелигиозном аспекте с разнообразной современной программой. Рекламируют услуги «Rush In Documentation Center» (занимается пенсиями, архивными документами, записями актов гражданского состояния из стран бывшего СССР, делает паспорта и визы, заверенные переводы и т.д.). My Party Zebra проводит вечеринки для детей. «Мiст» распространяет свой двусторонний флайер на украинском и английском: они доставляют посылки чуть ли не во все уголки бывшего СССР. О себе рассказывают религиозные организации, коллекционеры, парикмахеры, косметологи, образовательные учреждения. Концерты также привлекают публику – не только родных и близких выступающих, но и тех, кто думает, куда отдать учиться ребенка, как поддержать его русский язык, способствовать общему развитию.

Особенности современного русского языка

Если эмигрантам второй волны было свойственно стремление русифицировать англоязычные слова и таким образом встраивать их в русскую морфологию, то современные носители языка используют англоязычные заимствования из других соображений. Так, мы наблюдаем в речи экскурсовода по Лос-Анджелесу специфические заимствования, часть которых не имеет аналогов в русском языке и иногда переводится, другая часть представляет собой кальки с английского, которые пока не вошли в «материковый» русский, их невозможно перевести, другие же используются просто потому, что придают речи местный колорит. Большинство английских слов произносится с русским акцентом; часть заимствований приобрела русскую морфологию, а часть не изменяется. Отдельные слова уже вошли в русский «метрополии», но еще не во всех своих значениях. Приведем примеры с минимальными контекстами [в квадратных скобках помечается, что имеется в виду]: здесь нету транспортейшен [общественного транспорта]; это очень funky район [броский, вызывающий]; бизнесы они ведут на своем языке [занимаются мелким предпринимательством]; они вовсю эксплуатируют свои права майноритис [пользуются правами меньшинств]; очень много ориентал [выходцев с Востока]; есть население с Пасифик островов [Тихоокеанских]; конкистáдор [архаичный вариант конквистáдор, современный конкистадóр; здесь смешанный вариант; т.е. завоеватель и колонизатор Америки испано-португальского происхождения в XV-XVI вв.]; у билдинга спайн деревянный [у здания каркас]; в нем не бывает humide [влажно]; пустить людей, паблик [сделать открытым для публики]; ситихолл [мэрия]; люди на пэйролл [с фиксированной зарплатой]; там много хомлесов [бездомных]; голосовали за пропозишен [предложение]; ассигнования идут на шелтеры [приюты]; их принимают госпиталя [больницы; в русском у «госпиталя» специфическое значение, в английском это просто «больница»]; здесь главный прист [священник]; все tissue болят [мягкие ткани организма – после аварии]; они занимались laundry, т.е. стиркой; это хороший локейшен [место]; у нас еще unemployment большая проблема [безработица]; тут one way – одностороннее движение; этот актер starring [выступает в главной роли]; God bless you [будьте здоровы]; кондоминиумы gated [окружены забором]; это всё наш coast западный [берег]; Гэтсби на том косте [побережье]; пришлось облагородить эту эрию [area, район]; очень престижная эрия; здесь находится lawschool, здесь готовят адвокатов [юридический колледж]; в разрезе их housing, т.е. домов; здесь headquarter, т.е. начальство сидит [штабквартира, главная контора, головной офис; чаще во мн.ч.]; на многих предприятиях нет sick-leave’ов [отпуска по болезни, бюллетеня]; ставят на Кристмас самую большую ёлку [Рождество, а также в значении всего периода празднования рождества]; там очень outside интересно [снаружи]; они очень интересно outside сделаны; после прома, после выпускного вечера; за minimum wage, за минимальную зарплату; многие celebrities здесь учились [знаменитости]; жильё расположено spread out [широко, свободно, на большой территории]; здесь seafood, ну, морские всякие гады; у него огромная mansion [поместье]; здесь очень много restrictions [ограничений]; жильё очень shabby [ветхое]; билборды с анноунсментами [сообщениями, объявлениями]; ; их male попал в беду [самец, мужская особь]; это всё original [в первоначальном виде]; выходцы с иста [Востока]; по 1500 долларов без таксов [налогов]; они celebrate life [наслаждаются жизнью]; мы уже немного short of time [опаздываем]; it’s too late, надо было раньше останавливаться [слишком поздно]; люди делают драгс и ганс [торгуют наркотиками и оружием]Вкрапления русского языка в городском пейзаже Западного Голливуда (бульвары Санта-Моника и Сансет, улица Ферфакс) естественны и разнообразны.

Приведем примеры вывесок. «Travel Agency “North Venice Tour Co”. Экскурсионные туры. Vacation. Tickets. Cruises. Visas. Круизы. Визы. Билеты. Travel Insurance». «Sunrise Employment Agency. Агентство по трудоустройству. California & International Driver’s Licence. Тел.». «Врач Терапевт Лечение Коленей и Суставов Пролотерапия Связок». «Аптека Мы принимаем Medi-Care. Говорим по-русски». «Больные ноги. Боли в Пятках. Супинаторы. Вросшие Ногти. Физиотерапия. Грибок Ногтей. Ортопедическая Обувь. Мозоли. Натоптыши. Бородавки. Плоскостопие. Подагра». “Shalom. Deli Market. Fruits & Vegetables”. «KOVCHEG. Russian Books. КНИГИ. DVD CD Сувениры». «ODESSA GROCERY. Продовольственные товары». «Деликатесы Сыры». «Русские книги. Russian Books». «Karpaty. Sausage. Колбасы». “the doctor. Dental office. Viktor Zaytsev. Lic. Acupuncturist. Elena Chevter, M.D. Eye exam. Medicine. Rozalia Kovelman., M.D. Dermatology & Allergy. Veneral Disease”. «Gina’s One Of A Kind. ALTERATIONS. РЕМОНТ ОДЕЖДЫ». «Kartina TV. ШОУ-РУМ. Телевидение в любой точке мира». “DENTAL CLINIC. Стоматологическая клиника. Косметическая стоматология. Лечение корневых каналов. Удаление зубов. Протезирование. Детская стоматология и т.д. Family Dentistry. Cosmetic dentistry. Oral surgery. Root canals. Crowns/Bridges. Dentures & partials”. «ВНИМАНИЕ Места, помеченные желтым цветом, паркинг исключительно для покупателей 7–11. Машины нарушителей будут увезены за счет владельца». «ПОСЫЛКИ МОРСКИЕ И АВИА. Продуктовые наборы из каталога. Письма, Бандероли, Подарки. Автомобили. Фермерская техника. Бытовая техника. Электроника. Туристические услуги. И другое. в Украину, Россию и другие страны Восточной Европы. Гарантируем надежное обслуживание! Уполномоченный агент МОСТ». “Meest Посылки в СНГ. BAZAAR Auto Group. Leasing & Sales”. “BERIOZKA”. “Russian Cuisine KASHTAN”. “Russian Deli. Fresh cooked food. Red & black caviar”. «Книжная. Heaven Books. TEREMOK. Deli Market”. «Медицинский центр. Др. Марина Ковалевская. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. Физиотерапия. Консультируют: Гинеколог. Кардиолог. Пульмонолог. Гастроентеролог. Family Medical Clinic. Marina Kovalevsky, M.D. Internal Medicine». «Special Russian vodka & wine. Lotto & phone card. Русская водка. Грузинские молдавские и крымские вина в большом ассортименте». «Аптека. Рецептурный отдел. Витамины. Травы. Парфюмерия. Подарки. Фотосервис. Ремонт часов». «Домашнее медицинское оборудование. Предметы ухода за больными». «Доктор по заболеваниям ног». «Maclay’s Summit представляет Восхождение на самый высокий вулкан В Северной Америке. – Вулкан Орисаба (5611 м.). – Вулкан ЛаМалинче (4450 м.). – Путешествие по Мексике…». «Русский хлеб. Чебуреки. Пирожки. Соленья. Хачапури. Сладости. Пельмени. Булочки с маком и многое другое». «Stolichnaya Bakery. International Bread. Требуется Работник». «Russain Souvenirs. Русские сувениры». “Russian Universal Services. Passport. Travel visa. Legal services. Notary. Air tickets. Travel Services”. Может быть, самая удивительная табличка – та, которая выглядит оформленной официально: «Lot closed. Стоянка закрыта».

Художники используют русский язык, чтобы сделать свои произведения ближе жителям района. Б. МкКаррен с соавт. возвели на перекрестке бульваров Ферфакс и Санта-Моника около автобусной остановки скульптурную группу «Взятие на проходе / En Passant» ряд металлических сооружений с растущим в них бамбуком – это посвящение шахматам, некогда прославившим советских спортсменов. Надписи по-английски и по-русски: «защита, вариант», «Мат Морфи со вскрытием линии обороны», «Дебют Гроба», «Пешечное напряжение», «Матовая сеть», «Принцип двух слабостей», «Построение глухой обороиы» (только в последней две опечатки) – это высказывания, имеющие определенное значение как в шахматной игре, так и в обыденной речи; игра слов присутствует в каждом из двух языков (publicartinla.com/sculptures/enpassant.html). Р. Лоури соорудила на бульваре 110 Санта-Моника неподалеку от авеню Мартель подобие дорожного знака со словами: «Наполовину из снежинок танцующих соткан весенний дождь» (publicartinla.com/sculptures/ russian_poetry_sign.html).

В районной библиотеке на доске объявлений сообщается: «Друзья библиотеки им. Вилла и Эриэл Дюрант приглашают всех на цикл лекций на тему: Жизнь без лекарств. Рита Адмон – психолог, лектор, тренер, целитель, консультант в области семейных и межличностных отношений, здоровья, карьеры, финансов, освобождения от обид и одиночества»; «Друзья библиотеки им. Вилла и Эриэл Дюрант представляют: Александр Гилинец саксофон Лауреат джазовых фестивалей, Участник записей с Михаилом Шуфутинским, Сюзанной Теппер. В программе прозвучат джазовая и популярная музыка разных стилей и времён»; «Объявляется набор в русскоязычный хор Западного Голливуда. Желателен опыт хорового пения. Женя». Неподалеку находятся места, куда фанаты приходят наблюдать знаменитостей (celebrities watching). Здесь же русскоязычная публика возвращается к своим насущным интересам. Подводя итог примерам лингвистического ландшафта с вкраплениями на русском языке, следовало бы сравнить его с тем, как представлены другие языки в своих районах и как носители соответствующих языков относятся к тому, что афишируют их псевдоэтническую русскоязычную принадлежность. Посещение соответствующих мест показывает, что образ жизни «на районе», не меняющийся в существенной части на протяжении 40 с лишним лет, не мешает, а поддерживает идентичность, но идентичность прошлого времени. Она по-советски интернациональна. Новые путешественники по Америке специально заезжают в эти места как в «советское гетто»: глядя на изобилие и ассортимент, знакомятся с тем, что включало в себя понятие «рая» в 1970-х – 1980-х. Таких заповедных мест в самой России нет. Источники поступлений товара охватывают и страны бывшего СССР, и новую глобальную русскоязычную диаспору. Некоторые оценивают продуктовые магазины как «более вкусные», а другие как «более вредные», чем соседние американские. Местные точно знают, в каком магазине покупать пельмени, а в каком яблоки, и в каком книжном можно найти учебники по русскому языку для детей. Возраст продавцов различен, и то обстоятельство, что молодой публики много, возможно, говорит о том, что район будет русскоязычным еще некоторое время.

Газеты и журналы

Пионером русскоязычной прессы в Калифорнии стал украинский священник Агапий Гончаренко / Андрей Онуфриевич Гумницкий (1832–1916), издававший в Сан-Франциско газету “Alaska Herald” (1868–1872), с русским приложением «Свобода», а с 1873 г. газету «Свобода» на русском, английском и украинском. Кроме того, есть сведения об издательстве Русского Народного Университета в Лос-Анджелесе, основанного революционером А. П. Щербаком, который выпускал в 1910 г. газету «Великий океан» в Лос-Анджелесе, перенеся ее затем в Сан-Франциско. Петр Дементьев, один из знаменитых авторов этого периода, публикует свои статьи в зарубежной русскоязычной и американской прессе. Кроме того, типография Русского народного университета напечатала в 1910 г. «Собрание статей по общественным вопросам за 1909 г.» Л. Н. Толстого и сочинение А. П. Щербака о духоборах «Царство русских мужиков».

После революции спрос на русские газеты и журналы значительно вырос, ведь большинство приехавших плохо знало английский язык. Самыми крупными изданиями были «Русская жизнь» в Сан-Франциско (1921–), лос-анджелесские «Согласие» (1950–1994), «Родные дали» (1954–1980) и затем сменивший их «Калифорнийский вестник» (1981–). Периодика того времени включает в себя множество бюллетеней, листков и вестников, выпускаемых при клубах, религиозных и социальных организациях. Эти издания выходят нерегулярно и вскоре угасают, что говорит о низком уровне сплоченности и организации русской эмиграции того времени. С начала 80-х годов оставшиеся белоэмигрантские издания сосуществуют с изданиями, созданными еврейской иммиграцией, старейшим из которых является основанная А. Б. Половцем газета «Панорама» (1980–), ставшая крупнейшим еженедельником за пределами СССР. В 80-е годы в «Панораме» печатались ведущие авторы третьей волны: С. Довлатов, В. Аксенов, С. Соколов, Е. Евтушенко, А. Генис и П. Вайль. Сегодня Panorama media group представлена газетами «Панорама» (panorama-e.com) и «Пятница-Экспресс», двумя радиостанциями и телеканалом. Вторая крупная лос-анджелесская издательская корпорация, American-Russian Media (ARM.INC), издает глянцевый журнал «Факт» (1994–) (Fact.Magazine.com), снискавший приз от Калифорнийской Ассамблеи и города Западного Голливуда за выдающийся вклад в культурную жизнь русскоязычного Лос-Анджелеса, и рекламный журнал-телегид «Калейдоскоп» (2007–). Кроме того, в Лос-Анджелесе издается газета «Курьер» (1994–) (lakurier.com); та же компания издает еженедельное обозрение «Ракурс» (larakurs.com) и поддерживает два веб-сайта: LArakurs.com и CaliforniaRakurs.com.

В Сан-Диего выходит газета «Эхо недели» (echoru.com), имеющая также хождение в Лос-Анджелесе, Фениксе и Лас-Вегасе.

В Сан-Франциско продолжает издаваться одна из старейших калифорнийских газет «Русская жизнь» (1921–) (russianlifearchive.org), выкупленная в 1937 П. П. Балакшиным и переименованная в «Русские новости-жизнь». Свою современную миссию газета определяет так: «… продолжать информировать читателей о событиях в общественной жизни русской диаспоры; служить летописью русской общины, а также напоминать читателям о важных годовщинах отечественной истории; и объяснять российские реалии потомкам эмиграции» (russianlifearchive.org/ru-about.htm). Кроме того, существует интернет-версия журнала «Русский Пастырь» (1988–2003) (rupast.com) – издание воспитанников Свято-Троицкой духовной семинарии под редакцией протоиерея П. Перекрестова.

Четвертой волной эмиграции были созданы женский журнал «Горожанка» (gorozhanka.com) под редакцией Яны Санакиной и ее радио-шоу «Женский час»; «Одесский листок» (изначально 1872–) – ежемесячная газета для тех, кто помнит и любит Одессу (aiqjuin.odessapage.com), которая издавалась в конце XIX – начале XX в. в Одессе и была воскрешена в 1994 г. в Сан-Франциско; «Кстати» (1994–) (kstati.net) русско-американская еженедельная бесплатная газета. В ней освещаются события культурной жизни Сан-Франциско, новости, календарь интересных мероприятий в Сев. Калифорнии, аналитические статьи, поздравления и некрологи. Региональная еженедельная газета «Запад-Восток» (2000–) (issuu.com/weeklynewspaperwesteast) издается в Сан-Франциско, Сакраменто, Сиэтле, Денвере, Портленде, Торонто и Монреале.

В Сакраменто в 1993 г. Давидом Пономарем была основана Afisha Media Group (afisha media.com): «Основная наша задача – объединить русскоязычных иммигрантов, помочь им сохранить язык, культуру, духовные ценности и национальные традиции» (slavicsac.com/2015/02/06/russian-radio-afisha-in-sacramento). На сегодняшний день эта организация представлена бесплатным рекламным вестником «Афиша» (afisha.us.com), газетой и информационным сайтом «Диаспора» (1998–) (diasporanews.com), телеканалом Afisha TV (KBTV: Channel 8/Comcast Channel 238) и радиостанцией «Новое русское радио» (radio.rusac.com).

Кроме того, существуют радиостанции «Наше радио» и «Радио Надежда» (tvvl.com) и новостной портал Slavic News in California: slavicsac.com.

Другой медиа холдинг, Russian Perspective (russianperspective.com, или Russian American Media), основанный Сергеем Иванниковым, издает на английском языке журнал “Russian Time” (russianamericanmedia.com/russian-time-magazine), рассказывающий в основном об успешных русскоязычных жителях и делающий им рекламу; Russian Community Directory (ram.directory), справочник о русскоязычных специалистах и бизнесах; бумажную и интернет-версию газеты «Славянское обозрение» / Russian Observer (russianamerican media.com/russian-observer-newspaper). У «Славянского обозрения» (по-английски зарегистрирована как “Russian Observer”) выпущено более 200 номеров.

Славянская, или русскоязычная, аудитория (выходцы из бывшего СССР, говорящие по-русски) – целевая группа для различных предприятий. Большинство статей соединяют в себе информацию и рекламу. Так, говорят о трудностях в овладении английским – и о курсах, на которых помогут научиться активному владению языком; сообщается о типах покрытий полов и фирмах, которые их делают; о кредитной истории – о банках и адвокатских конторах; о проблемах речевого развития ребенка – и о детском саде, где работает логопед. Много статей переведено с английского или вдохновлено англоязычными первоисточниками, в частности, о вере, о поведении христианина, а также об общинах, где помогут страдающим. Так, рассказывается о миссии «Иисус без границ», которая строит семейные детские дома в Индии и Непале.

В рекламе «Ваш семейный автодилер» сказано: «Нет кредитной истории? Нет проблем! Специальное финансирование для людей со стабильным доходом, независимо от кредитной истории. Покупка машины на родном языке. Rates as low as 0%. On approved credit. Clearance on 2017 models. Мы поможем с покупкой автомобиля, ДАЖЕ ПОСЛЕ БАНКРОТСТВА. Over 250 luxury used cars in stock. Обслуживаем русско-говорящих более 20-ти лет. /…/ Финансовый Директор». Кажется, что Россия и Америка – переливающиеся сосуды: так много общего в содержании публикаций. На ближайшее время в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Матео и Сан-Диего намечены концерты Ч. Хаматовой и Комеди Клаб, С. Шнурова и Большого Балета, В. Шендеровича и Хора Турецкого, Т. Шаова, Лолиты и т.п. Разумеется, рекламируют русские рестораны, кейтеринги (sic!) и магазины, украинских музыкантов, литовские продукты, армянский коньяк, грузинские вина, службы в Свято-Богородицком русском православном соборе. По-английски сообщается о том, что можно отпраздновать в ресторане «Maxim»: weddings, showers, birthdays, corporate events. В русском рекламном объявлении говорится, что ресторан был открыт в январе 1987 г. и обслуживает третье поколение гостей: «Свадьбы, которые мы проводили в далеких 80-х годах, дают свои плоды – уже внукам отмечаем дни рождения!» В Orange County издается Russian Orange Pages – «Рекламный справочник русскоязычных услуг» (RussianOrangePages.com).

Здесь представлены услуги риелторов, учителей, врачей, косметологов, парикмахеров, автошкол, тренеров, специалистов по планированию пенсии и налоговых консультантов, сантехников, бухгалтеров, переводчиков, юристов, а также Славянская церковь графства Орандж и Русская православная Зарубежная Церковь Святой Великомученицы Варвары в Оранж Каунти (в обеих организованы воскресные школы для детей на русском языке). Сегодня, как и везде, количество печатных изданий сокращается, однако пожилое поколение, которое здесь еще многочисленно, предпочитает читать бумажные издания; есть и те, кто по убеждениям не одобряет компьютеры. Все издания содержат небольшое количество типичных пунктуационных и орфографических ошибок. Влияние английского языка сказывается не только в заимствованиях (их мало), но и в типичном выделении запятой оборота в начале предложения и путанице в предложном управлении. На смену платным бумажным изданиям приходят интернет-издания типа forumdaily.com, быстрее реагирующие на происходящее. Это, прежде всего, созданные в девяностые годы и уже устаревшие baraban.org и rostoc.us, а также многочисленные группы в социальных сетях, появившиеся на протяжении последнего десятилетия. Например, в Фейсбуке это Russian Los Angeles/Русский Лос-Анджелес, Наши в Юж. Калифорнии, Russian Speaking Moms of LA, Russian in the Park, Long Beach, Russian San Diego Community Group/Русские в Сан Диего, Русские в Сан-Франциско/Russians in San Francisco, Russian San Francisco/Русские в Сан-Франциско и многие другие.

Образовательные учреждения: некоторые примеры

Сегодня многие семьи, в которых присутствует русский язык, хотят, чтобы дети начали свое образование с посещения русскоязычного или двуязычного детского сада. В большинстве таких учреждений русский превалирует, а английский преподается как предмет. Для некоторых родителей важно, сколько времени ребенок проводит на свежем воздухе, как он питается, спит, есть ли музыкальные занятия. Для других важно соблюдать традиции, которые родители помнят с детства, а это прежде всего новогодние елки и 8 Марта, иногда также масленица. Педагоги постарше обычно имеют педагогическое образование, полученное в стране исхода, и все проходят курсы по дошкольному образованию в США. Фактически содержание учебного процесса определяется двумя факторами: наличием материалов на русском языке и развивающих пособий, приобретенных в Америке. Религиозная составляющая может присутствовать или отсутствовать: если набирается такая группа, что все родители придерживаются определённых убеждений, а воспитатели их разделяют, с детьми могут говорить о Боге. Большинство мест позиционирует себя как светские. Есть родители, которые просят иногда взять ребенка на ночь или на выходные – некоторым приходится работать допоздна или ездить в командировки. Многие учреждения предлагают позаботиться по выходным о развитии детей, которые ходят в англоязычные или иноязычные образовательные учреждения. Тут можно подобрать те занятия, которые более симпатичны родителям. Обычно родителям младших школьников важно, чтобы дети могли прийти на продленку, такие услуги тоже имеются. Можно просто найти педагога, который будет заниматься индивидуально на русском языке с маленькими детьми, в частности, развитием мелкой моторики, внимания, памяти, математикой, пением; такого, кто подготовит к сдаче экзаменов или тестов, особенно по математике и физике. Непривычно звучит термин студенты: этим словом обозначают учащихся всех учебных программ. В игровую группу семейного / домашнего типа можно принять до 12–14 детей (при первичной подаче на лицензию в течение года не более 8); количество малышей в группе – не более трех, школьников – двое. Вначале проходят ориентационный курс онлайн, очные тренинги профилактической медицинской и первой помощи, заполняют формы и готовят помещение к приходу инспектора. Консультанты при городском совете помогают начать свое дело, организовать рекламу. Если принимается большее число детей, то это требует получения специальной лицензии, прохождения регулярных проверок, более серьезного уровня подготовки персонала. Дошкольные учреждения в Сан-Фернандо (в долине Лос-Анджелеса) предлагают более приятные площадки для прогулок, чем теснящиеся в самом городе детские сады. “Little Stars” (littlestarskids.com) рекламирует себя как место, где строго следят за качеством пищи (пять раз в день) и воды, готовят по-домашнему из органических продуктов, есть деревянные кроватки для сна (многие постсоветские родители не любят, когда дети спят на матрасах), где академическая программа включает в себя музыку, пение, иностранные языки, хореографию, компьютер, рисование, аппликацию. Новым в педагогике является энциклопедический час: с детьми разбирают интересные факты окружающего мира. Из советской системы заимствована закалка при помощи холодного душа перед сном. “Blue Bird Family Care” принимает детей с 3-х месяцев до 6 лет.

«Пчёлка» (littlebeechildcare.com) сообщает, что работает по программе российского психолога Н. Е. Вераксы: «Мы приглашаем в наш детский сад детей в возрасте от 1 года. В нашем саду мы уважаем детей и относимся к ним как к маленьким взрослым, мы ценим личность ребенка и подбираем индивидуальный подход для каждого человечка. Программа детского садика: Игры с детскими музыкальными инструментами; Развитие речи; Игры, развивающие мелкую и крупную моторику; Материалы для восприятия и изучения цветов; Ролевые игры; Чтение детских книг на русском языке». Детский Сад – Школа “Just Like Mom’s (justlikemomspreschool.com), открытый в 1979 г., принимает детей 1–6 лет: «Академическая программа основана на лучших методиках Европы и Америки (Монтессори, Доман, Лукан). В школе работает двуязычный логопед. Открыта группа раннего развития – от 10 месяцев. 4-х разовое питание. В летнее время на территории детского сада работает лагерь (возраст 5-7 лет)». “B/West Hollywood Children’s Academy” (с 1991 г.) и его филиал Детский Садик “Friendly Family” «Дружная семья» (whca91.com) принимают детей от 18 месяцев до 6 лет: «В теплой дружеской обстановке мы поможем вашему ребенку вырасти здоровым и талантливым. Помните: будущий успех детей [вариант: будущее ваших детей] начинается сегодня! Английский и русский – говорим, читаем, пишем, учим легко и хорошо. Поем, танцуем, рисуем, играем с удовольствием». Детям предлагаются занятия йогой, естественными науками и театром, подготовка к школе, учат читать и занимаются математикой. Детский садик речевой направленности в Сакраменто “Always You” приглашает детей возрастом от 0 – 13 лет (sic!): «Мы берем на себя ответственность за детей. Создаем обстановку благоприятную для развития. Работаем по специальной программе по подготовке детей в школу. Специалисты проводят занятия (развитие речи, математика, музыка, физкультура, рисование, и т. д.) в игровой форме. Работаем без выходных и в праздничные дни!». С 1982 г. работает «ABC Little School. Ясли. Детский сад. Начальная школа»: индивидуальная академическая программа (спорт, музыка, балет, пение, рисование, драма, иностранные языки, естественные науки, экскурсии, компьютер, 3-х разовое питание; русский язык включен как один из иностранных; abclittleschools.com). В Ирвайне функционирует Русско-Американский Детский Сад “Home Kids Academy” (24 часа; HKAirvine.com) с билингвальной программой, включающей караоке, кулинарию, танец, йогу, естественные науки, математику, изобразительное искусство, празднование дней рождения. Детей кормят только органической пищей без ГМО.

В Сан-Хосе по своей программе работает Школа наследия «Россинка» (rossinca.org), культурно-образовательный центр для русскоязычных семей Силиконовой Долины. Основательница Н. Вензон считает: «При открытии садика идея была не только в том, чтобы сохранить язык у детей из русскоязычных семей, но и чтобы дать возможность каждому окунуться в русскую среду, узнать русскую культуру и в целом сплотить русскоязычных людей – и детей, и взрослых. Звучит высокопарно, но я всегда мечтала, чтобы мои дети знали, чем я горжусь и носителем какого культурного наследия являюсь» (Осадчая 2015). В программе не только детский сад и субботняя школа, но и летний лагерь и августовский фестиваль. На сайте читаем: «Основная задача центра состоит в создании русскоязычного сообщества детей, родителей и педагогов. Мы хотим, чтобы наши воспитанники от двух лет и старше могли не только свободно говорить, читать и писать по-русски, но и познакомились с литературой, историей, музыкой и фольклором русскоязычных стран, народными традициями и обычаями, полюбили славянскую культуру и пронесли эту любовь через свою жизнь, передав полученные знания детям и внукам. Мы предлагаем разнообразные обучающие и развивающие программы для детей и взрослых, а также создаем среду, в которой дети активно используют полученные ими знания в виде игр со сверстниками на переменах и в свободное от уроков время, дружелюбного и открытого общения с учителями, воспитателями и родителями других детей». Учитываются интересы каждой семьи и каждого ребенка, проводятся дополнительные мероприятия. Все аттестации проводятся в сотрудничестве с чартерной школой домашнего обучения Ocean Grove, что позволяет выпускникам поступать в престижные учебные заведения Bay Area. Русский язык на школьном уровне может изучаться в субботних и воскресных школах или на регулярной основе. История приходской школы при Преображенском Соборе Русской Православной Церкви в Лос-Анджелесе началась в 1951 г.. Сначала с детьми занимались Законом Божьим и русским языком, ставили спектакли, учили хоровому пению. Аттестация проводилась дважды в год (оценки ставились также по поведению, вниманию, прилежанию), отличникам присуждались награды. Эти события были знаковыми для всей православной общины, надеявшейся подготовить патриотически настроенных и хорошо образованных людей к возвращению на родину. Некоторые выпускники действительно ездили в Россию и работали там или связали так или иначе свою жизнь с русским языком. «В школу принимались дети от шести лет, все учащиеся распределялись по группам согласно подготовленности. Обычно учащиеся, получившие неудовлетворительные отметки за прошлый год, должны явиться для переэкзаменовки. Параллельно со школой для молодежи от 16 до 21 года имелись Гимназические курсы. Школьные занятия проходили по субботам с 9:25 утра до 1:15 минут дня, а Гимназические курсы с 12:30 до 4-х часов дня. Обучение бесплатно. Гимназические курсы включали в себя комплексную учебную программу: Христианское мировоззрение (Православный катехизис), Христианская нравственность, историю Христианской церкви, синтаксис русского языка, теорию словесности, историю России 19-20 веков и русскую литературу». В 1957 г. в школе было 100 детей. Она продолжает функционировать и сегодня как школа выходного дня. Русская субботняя школа при Свято-Богородицком православном соборе предлагает (все с большой буквы; дублируется на английском не вполне симметрично: Русский язык Russian Language, Русскую Литературу Literature, Развитие Речи Russian Speech Development, Русскую Историю Russian History, Основы Православия Foundation of the Orthodoxy, Музыку и Пение Russian Folklore and Music (larussianschool.org (com)). О языковой и социальной идентичности учащихся русской православной школы написана диссертация Е. Мур, а о типичных ошибках тех, кто изучает русский язык как родной и как иностранный, диссертация Л. Каркафи.

Русская Школа Оранж Каунти (rusoc.com) была задумана в 2002 г., когда русскоязычные мамы на детской площадке решили придумать что-то для обучения своих детей. Теперь она является самой большой в Калифорнии (более 300 учеников). Здесь предлагают в маленьких группах более 25 предметов на русском языке по субботам и вторникам для детей от 2-х до 16-ти лет (русский язык, литература, развитие речи, математика, шахматы, рисование, музыка, лепка, театр, танцы, труд, лего, музыкальная фонетика, занимательные опыты, история России, история мировой культуры, география, алгебра, геометрия, физика, журналистика и т.п.). Персонал имеет опыт работы как в России, так и в США; применяются российские учебники. Каждый урок длится 50 минут, родители и сам ученик выбирают предметы по желанию, первое занятие проводится бесплатно, чтобы решить, подходит обучение или нет. С маленькими занятия длятся меньше, дети до трех лет занимаются вместе с родителями в группе «Мама и Я», с детьми 3-х-4-х лет – 30–40 минут (русский язык, математика, музыка, изобразительное искусство). Уроки развития речи адресованы тем, у кого русский язык развит хуже. Учащиеся участвуют в олимпиадах по русскому языку и математике, которые проводятся в США и России. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе по желанию проводит аттестацию старших (экзамен по русскому языку High School Foreign Language Credit; по результатам, он может быть приравнен к 2-3-м годам обучения иностранному языку; учитывается при поступлении в университет). Школа – это не только сугубо учебное заведение, но и место, где русский язык является языком общения между взрослыми и детьми во время праздников, спектаклей, экскурсий, пикников и т.п. Работают клубы: библиотечный, экологический, кулинарный, родительский. Ученики издают журнал «Пятёрка с плюсом». То, что в России само собой разумеется, здесь, в среде американских сверстников, приходится изучать и объяснять. Например, в № 20 (с. 26–27) пишут: «Когда-то наши родители тоже были детьми. Они тоже собирались на play-date, только это называлось выйти погулять во дворе. Они тоже играли в разные игры, бегали и прыгали, лазали на деревья…» Объясняются игры: вышибалы (с особыми бросками – картошка, бомба, граната), горячая картошка. Летом в горах неподалеку от озера Big Bear Lake действует лагерь «Большая Медведица» (это созвездие видно и из России, и из Америки).

Школа Дворкиных в Лос-Анджелесе построена на интенсификации проблемного обучения с упором на математику. Ее посещают дети от детского сада до школы. Программа двуязычная, предусмотрена возможность сдать выпускной экзамен по русскому языку. В Сакраменто есть чартерные школы с обучением русскому языку как иностранному или унаследованному на ежедневной основе с факультативным преподаванием украинского и белорусского. Например, в начальной школе Community Outreach Academy (outreachacademy.org/elementary) более полутора тысяч учащихся. В Futures High School (fhscharter.org) ставится задача построения «успешного будущего для нашей общины и для всего мира». Методики преподавания – российские и американские, организация школы соответствует американской, среди преподавателей есть и иммигранты, и коренные жители.

Заключение

Русское присутствие в Калифорнии становилось предметом исследований и художественных спекуляций (см., например, стихотворение С. Маркова «Дон Сысой, или Русские в Калифорнии», написанное по открытым им материалам, Хисамутдинов 2010, 2017; Полонский 2018). Музей русской культуры в Калифорнии (mrcsf) выпустил, среди прочего, издание (Меняйленко 2012), прослеживающее историю русских в Калифорнии от Форта Росс до нашего времени, т.е. от открывателей и колонизаторов западного побережья до многочисленных волн эмиграции в ХХ в. (включая переезды начала века, послереволюционную, предвоенную и послевоенную эмиграцию, харбинских беженцев из Китая и Японии, еврейскую иммиграцию 1970-х – 1980-х, разнообразных поселенцев постсоветского времени, в том числе компьютерщиков и студентов. Русская культура разных периодов и поколений продолжает существовать в Америке. Русский также достаточно хорошо представлен, например, в юридической сфере (calbar.ca.gov/Public/More-Languages/Русский); часть документов в сфере образования и медицины также можно получить на русском.

В диаспоре сталкиваются современные и ретроградные тенденции на всех уровнях жизни. Русская Калифорния сегодня – это причудливый ландшафт сообществ, состоящий из множественных параллельных реальностей, от сфер образования, науки, высоких технологий и киноиндустрии до религиозных и культурных объединений потомков эмигрантов разных волн. Это архаичная русская речь в семьях сектантов с вкраплениями региональных диалектов, редкий нынче белоэмигрантский язык уходящего поколения, язык профессоров-славистов и церковнославянский язык в православных церквях и приходах, фонологические особенности носителей русского языка из бывших союзных республик, влияние «одесского диалекта» в речи еврейских эмигрантов, особая макароническая эмигрантская речь и англицизмы ультрасовременного молодежного сленга новоприбывших из России. Несовпадающие интересы различных представителей русскоязычного сообщества заставляют их выбирать маленькие группы, в которых можно удовлетворить свои культурно-образовательные потребности, в то время как крупные молодые общины в Кремниевой долине и Ирвайне создают более сильные проекты. В каком-то смысле преподавание русского языка в Америке отстает от того, чем занимаются в России (во-первых, новые российские веяния не доходят до русских американских школ; во-вторых, повышение квалификации и общение с более молодыми коллегами в России происходит более естественно).

С другой стороны, в США обкатываются те тренды, которые потом приходят в качестве нововведений в Россию, и если школы следят за тем, что происходит в инновационных педагогических проектах в мире, им проще внедрять все лучшее у себя. При этом сам подход к преподаванию иностранных и наследственных языков постоянно развивается. В 2018 г. в Калифорнии принята программа «Глобальная Калифорния 2030. Говори. Будь лидером. Учись» (cde.ca.gov/eo/in), направленная на значительное увеличение преподавания языков и повышение качества владения языками. Предполагается, что по крайней мере половина всех детей в возрасте от детского сада до конца школьного обучения должны участвовать в различных формах изучения второго и других языков к 2030-му и три четверти обучаемых – к 2040-му году. Целью является достичь того, чтобы учащиеся лучше понимали богатство и разнообразие культур, были бы знакомы с собственным наследием (т.е. теми языками и культурами, которые представлены у их предков) как в самой Калифорнии, так и в мире и активнее участвовали в культурноязыковых процессах. Кроме того, это должно привести к изменению их взгляда на мир, к пониманию происходящего в нем и к достижению успехов в глобальной экономике.

Все это станет возможным благодаря значительному расширению преподавания и изучения языков и культур (а также их смешения) и увеличению числа обучаемых, владеющих несколькими языками. Язык может изучаться в рамках школьной программы, отдельной программы или путем контакта с носителями языка (например, дома, в лагере, при поездках в другую страну и т.п.). Разрабатывается система сертифицирования достигнутых в обучении результатов. Растет число программ, ориентирующихся на двойное погружение (половина класса учит один язык, а половина – второй; часть занятий раздельная, часть общая). В два раза увеличивается количество авторизованных двуязычных учителей, включающихся в преподавание. Нет никаких препятствий к организации двуязычных программ. При этом начинают говорить о продвинутом уровне владения языком и качественном образовании. Таким образом, с некоторой осторожностью можно надеяться на перспективу сохранения русского языка вторым и третьим поколением иммигрантов.

Университет Хельсинки, Екатерина Протасова, Саша Рейзор