Минюст США провёл крупнейшую операцию по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения в истории: ущерб превысил $14,6 млрд

1 июля 2025 года Министерство юстиции США объявило о результатах крупнейшей в истории операции по борьбе с мошенничеством в системе здравоохранения, в результате которой предъявлены обвинения 324 лицам, включая 96 врачей, медсестёр, фармацевтов и других медицинских специалистов. Преступные схемы были выявлены в 50 федеральных округах и в 12 офисах генеральных прокуроров штатов. Ущерб от выявленных преступлений превышает $14,6 миллиарда.

Операция была проведена при участии федеральных и местных правоохранительных органов по всей стране. В рамках расследования было изъято более $245 миллионов в виде наличных денег, предметов роскоши, криптовалюты и другого имущества. Центры Medicare и Medicaid предотвратили выплату по фиктивным заявлениям на сумму свыше $4 миллиардов, а также приостановили или аннулировали лицензии 205 поставщиков медицинских услуг.

Выдержки из дел

Севендик Гусейнов, 47 лет, гражданин Азербайджана, проживающий в Саннивэйле (Калифорния), обвиняется в подаче более 7 200 фиктивных заявок на сумму $137 млн на медицинское оборудование через свою компанию Vonyes, Inc.. Следствие установило, что пациенты не знали о «выписанных» им рецептах, а указанное оборудование не закупалось вовсе. На счета, подконтрольные Гусейнову, было перечислено более $761 тыс. от страховых организаций. Расследование ведётся прокуратурой Северного округа Калифорнии.

Доктор Сергей Маргулян, 58 лет, из Флориды, и Дамари Мендес, 53 года, обвиняются в незаконной выписке более 2,9 млн таблеток оксикодона. Пациенты платили наличными, даже если врача не видели. Часть рецептов выписывалась в дни, когда врач находился за пределами США. Из клиник изъято около $74 тысяч. Дело ведётся в рамках операции OCDETF, направленной на борьбу с транснациональной организованной преступностью.

Ираклий Накашидзе, 34 года, Майами, обвиняется в отмывании денег, полученных в результате мошенничества на сумму $113 млн. Через свою компанию ABRH Care Inc. он подавал заявки на оплату ненужного или непоставленного оборудования, получив свыше $7,4 млн выплат. Более $200 тыс. были отмыты через различные финансовые каналы.

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В Восточном округе Нью-Йорка 11 человек, включая Имама Нахматуллаева, Святослава Яковлева, Эрика и Яана Юргенсов, Илью и Юрия Карунасов, Джейсона Онуфриенко и других, обвиняются в участии в транснациональной преступной организации, базировавшейся в России и других странах. Группа приобрела десятки американских компаний, имевших право выставлять счета в Medicare, и подала фиктивные заявки на сумму свыше $10,6 млрд. Использовались украденные данные более миллиона американцев.

Организация открывала счета с подставными владельцами и отмывала средства через банки в Китае, Сингапуре, Израиле, Турции и других странах, используя в том числе криптовалюту. При этом ей удалось получить почти $900 млн от частных страховщиков. По делу арестованы десятки миллионов долларов, часть фигурантов попыталась скрыться, покинув США, но была задержана в аэропортах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка или на границе с Мексикой.

Борис Манаев, 45 лет, Линбрук (Нью-Йорк), обвиняется в мошенничестве на сумму $8,2 млн через компанию BB Medical Equipment Inc.. Medicare выплатило ему около $3,1 млн по заявкам на оборудование, в котором пациенты не нуждались. Дело ведёт прокуратура Северо-восточной следственной группы.