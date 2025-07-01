История хореографа Екатерины Головань — о переезде, адаптации и новой роли танца

В эмиграции любое дело приходится начинать заново, особенно если вы артист, чья профессия связана с культурным кодом страны, которую пришлось покинуть. Екатерина Головань — профессиональный хореограф и руководитель танцевальных коллективов с 20-летним стажем. До 2022 года она была художественным руководителем двух известных ансамблей в Мариуполе — «Веснянка» и «Квитень». Сейчас она продолжает творческую карьеру в США, доказывая: сцену можно найти в любой точке мира.

Екатерина родилась в рабочей семье и начала заниматься танцами с пяти лет. Уже в подростковом возрасте её пригласили в профессиональный коллектив, а затем и на работу в качестве преподавателя. Параллельно с обучением в Киевском национальном университете культуры и искусств она вела активную гастрольную и педагогическую деятельность, а позже стала одной из самых молодых художественных руководителей в регионе.

Под её началом ансамбли не только сохраняли традиции украинского народного танца, но и активно развивались: Екатерина внедряла элементы современной хореографии, сценической пластики и театральной выразительности. Она организовывала фестивали, создавала авторские постановки и вела подготовку сотен учеников. Но война в Украине вынудила её покинуть страну и начать новый этап жизни в США.

«Самым сложным было не потерять внутренний стержень. Здесь у тебя нет привычного зала, сцены, коллектива. Всё приходится выстраивать с нуля. Но именно искусство становится якорем и мостом к новому окружению», — рассказывает Екатерина.

Переехав в Калифорнию, она начала давать мастер-классы и искать возможности для сотрудничества с местными танцевальными школами и организациями. Её опыт востребован в проектах, где важны не только техника и постановка, но и глубокое понимание культурных кодов, традиций и межнационального диалога.

Сегодня Екатерина продолжает преподавать, готовит новые проекты и помогает молодым артистам адаптироваться в эмиграции. Она уверена: танец — это универсальный язык, способный объединить людей вне зависимости от их происхождения и напомнить о корнях, даже вдали от дома.