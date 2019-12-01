Для наблюдения за землетрясениями ученые используют сотни сейсмических станций, разбросанных по всему миру и объединенных в глобальную сеть. Однако большинство этих станций расположены на суше, поскольку установка аппаратуры на дне океана сопряжена с серьезными техническими трудностями. В результате огромная часть земного шара — как мы помним из школьных уроков географии, наша планета на 2/3 покрыта водой — остается вне досягаемости сейсмических датчиков.

Фото: Университета Беркли

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли, Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей и Университета Райса нашли возможный способ решения данной проблемы. Они предложили использовать в качестве сейсмодатчиков существующие оптоволоконные кабели связи, которые в множестве проложены по океанскому дну.

Ученые разработали устройство, которое направляет в подводный кабель короткие импульсы лазера и измеряет свет, отражаемый обратно от участков оптоволокна, испытывающих механические напряжения. В ходе испытаний новой технологии, продолжавшихся четыре дня, исследователи успешно зарегистрировали и измерили сейсмические волны от землетрясения магнитудой в 3,4 балла, произошедшего вблизи калифорнийского города Гилрой, а также обнаружили несколько ранее неизвестных подводных разломов, принадлежащих системе Сан-Грегорио.

«В наших знаниях о процессах на океанском дне и структуре океанической коры имеются огромные пробелы, потому что устанавливать сейсмографы на дне моря затруднительно, – сказал профессор Калифорнийского университета Майкл Манга. – Наше исследование показало перспективность использования существующих оптоволоконных кабелей в качестве массива датчиков».

Ранее сообщалось, что штат Калифорния запустил первую в стране систему раннего оповещения о землетрясениях.