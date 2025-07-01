С 1 июля 2025 года в Сакраменто вступил в силу новый штраф — $25 за парковку слишком близко к пешеходным переходам. Согласно обновлённым правилам, запрещено оставлять автомобили ближе чем на 20 футов (около 6 метров) от любой стороны пешеходного перехода, а при наличии бордюрного выноса — ближе 15 футов. Этот запрет действует вне зависимости от наличия знаков или красной разметки на бордюрах.

Данное нововведение связано с законом штата Калифорния, который направлен на повышение безопасности пешеходов и улучшение видимости для водителей на перекрёстках. Практика «дневной видимости» (daylighting) подразумевает освобождение зоны около переходов от припаркованных автомобилей, чтобы пешеходы и водители могли лучше видеть друг друга.

До начала активного применения штрафов сотрудники парковочной службы выдавали предупреждения, а также устраняли парковочные места возле переходов. Городские власти подчеркивают, что соблюдение новых правил поможет сделать улицы Сакраменто более безопасными для всех участников дорожного движения — пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.