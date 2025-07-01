Министр транспорта США Шон Даффи объявил о запуске всенациональной проверки практики выдачи коммерческих водительских удостоверений (CDL) внештатным лицам. Проверка будет направлена на выявление возможных случаев получения прав неквалифицированными водителями, что может представлять угрозу безопасности на дорогах.

Решение стало ответом на указ президента Дональда Трампа о соблюдении правил дорожного движения и входит в комплекс мер министерства по обеспечению безопасности в сфере грузоперевозок.

По словам министра, политика открытых границ предыдущей администрации привела к росту нарушений в системе лицензирования. В связи с этим Министерство транспорта поручило Федеральному управлению по безопасности автотранспортных перевозок (FMCSA) провести аудит соблюдения федеральных требований при выдаче прав для недомицильных водителей во всех штатах.

Министерство также напомнило о недавних инициативах в поддержку американских дальнобойщиков. Среди них — расширение парковочных мест для грузовиков, сокращение регуляторных ограничений, модернизация ресурсов для водителей. Кроме того, в мае были утверждены новые правила по ужесточению требований к знанию английского языка для коммерческих водителей. Нарушители будут отстраняться от работы.

Ранее, в марте, президент Трамп подписал указ, согласно которому английский язык объявлен официальным языком США.

«Славянский Сакраменто» сообщал о закрытии славянской автошколы для дальнобойщиков в Орегоне из-за подозрений в непрофессионализме и коррупции.

