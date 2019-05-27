Несколько дней назад в Алабаме был принят один из самых строгих в стране законов о запрете абортов, который не делает исключений даже для беременностей, ставших результатом изнасилования или инцеста.

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Член Палаты представителей соседнего штата Флорида Майк Хилл собирается предложить аналогичный законопроект. По словам Хилла, это велел ему сделать сам Бог после того, как более умеренный билль за его авторством был сходу отвергнут Законодательным собранием штата, не пройдя ни единого слушания ни в одном из комитетов.

«Господь заговорил со мной наяву, – заявил Хилл на митинге противников абортов в Пенсакола-Сити. – Он сказал: убери из законопроекта эти исключения и предложи его снова. И я ответил: да, Господь, я сделаю это».

Следующая сессия Законодательного собрания Флориды начинается в январе 2020 года, однако первые заседания комитетов пройдут уже этой осенью.

Напомним, что в 2019 году 5 штатов приняли законы, запрещающие аборты. Такие законы принимаются в других штатах – Алабаме, Джорджии, Огайо и Техасе.